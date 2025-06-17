Холодный расчет: Елизавета Арзамасова, Кристина Асмус и Михаил Тройник

16 июня в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтической комедии «Материалистка»
с Дакотой Джонсон
, Педро Паскалем
и Крисом Эвансом
в главных ролях. Самоуверенная и независимая, брачный агент Люси считает, что знает о любви все. Однако когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер, а на горизонте появляется красавчик-бывший, готовые формулы отношений перестают работать. Среди гостей премьеры были Елизавета Арзамасова
и Илья Авербух
, Михаил Тройник
, Кристина Асмус
, Мариэтта Цигаль-Полищук
, Тимур Родригез
и Катя Кабак
, Ирина Хакамада
, Олег Гаас
и многие другие.
фото: Илья Авербух и Лиза Арзамасова
фото: Кристина Асмус
фото: Михаил Тройник
фото: Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Катя Кабак и Тимур Родригез
фото: Ирина Хакамада
фото: Олег Гаас
фото: Владимир Канухин
фото: Сергей Епишев
фото: Стася Толстая
фото: Виктория Десятникова и Наталья Рудова
фото: Анар
фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина
фото: Алена Михайлова
фото: Алина Насибуллина
Фильм «Материалистка» выйдет в прокат 19 июня.
фото: Катерина Беккер
«Материалистка». Трейлер №2
