Холодный расчет: Елизавета Арзамасова, Кристина Асмус и Михаил Тройник

17 июня
2025 год

17 июня 2025
16 июня в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтической комедии «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом в главных ролях. Самоуверенная и независимая, брачный агент Люси считает, что знает о любви все. Однако когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер, а на горизонте появляется красавчик-бывший, готовые формулы отношений перестают работать. Среди гостей премьеры были Елизавета Арзамасова и Илья Авербух, Михаил Тройник, Кристина Асмус, Мариэтта Цигаль-Полищук, Тимур Родригез и Катя Кабак, Ирина Хакамада, Олег Гаас и многие другие.

фото: Илья Авербух и Лиза Арзамасова
фото: Илья Авербух и Лиза Арзамасова

фото: Кристина Асмус
фото: Кристина Асмус

фото: Михаил Тройник
фото: Михаил Тройник

фото: Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Мариэтта Цигаль-Полищук

фото: Катя Кабак и Тимур Родригез
фото: Катя Кабак и Тимур Родригез

фото: Ирина Хакамада
фото: Ирина Хакамада

фото: Олег Гаас
фото: Олег Гаас

фото: Владимир Канухин
фото: Владимир Канухин

фото: Сергей Епишев
фото: Сергей Епишев

фото: Стася Толстая
фото: Стася Толстая

фото: Виктория Десятникова и Наталья Рудова
фото: Виктория Десятникова и Наталья Рудова

фото: Анар
фото: Анар

фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина
фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина

фото: Алена Михайлова
фото: Алена Михайлова

фото: Алина Насибуллина
фото: Алина Насибуллина

фото: Катерина Беккер
фото: Катерина Беккер

Фильм «Материалистка» выйдет в прокат 19 июня.

что почитать?

