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Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина

18 июня
2025 год

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18 июня 2025
Сальвадор Пласенсия, еще один врач Мэттью Перри, признал вину в незаконном распространении кетамина, из-за последствий употребления которого скончался актер. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллиона долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина

Помимо доктора Пласенсии главными обвиняемыми по делу проходят наркодилер Жасвин Сангха, доктор Марк Чавес, посредник Эрик Флеминг и личный ассистент актера Кеннет Ивамаса. Последние трое уже признали свою вину. За два месяца осенью 2023 года обвиняемые продали Перри порядка 20 ампул кетамина, получив за это 55 тысяч долларов наличными.
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Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина фотографии
Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина фотографии
Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина фотографии
Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина фотографии
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