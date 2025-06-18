Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина

что почитать?

Первое слушание по делу назначено на 19 июня

СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака

Интервью

Антон Богданов: «Я уверен, что не всё строится на деньгах»

Актер и режиссер – о сериале «Второй брак», приоритетах и хорошем кино для хороших людей