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«Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя»: Андрей Мерзликин прокомментировал развод с женой

18 июня
2025 год

Лайфстайл >>
18 июня 2025
На днях стало известно, что Андрей Мерзликин подал на развод с женой после 20 лет брака. Выждав паузу, актер прокомментировал новость о расставании.

«Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя»: Андрей Мерзликин прокомментировал развод с женой
фото: Андрей Мерзликин с семьей

Как отметил портал «Правда.Ру», актер привел цитату, приписываемую схиархимандриту Илие: «Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя. Отпусти и поблагодари! Если человек уходит, значит так нужно. Не потому, что ты плохой, а потому, что ты хороший, и Бог бережёт тебя от боли, которую может причинить человек. Ушедшее — не твоё. Твоё не уйдёт никогда. Господь уводит, чтобы на их место пришли те, кто будут с тобой — по любви и по вере, а, главное, по сердцу», — написал Андрей в социальных сетях.
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№ 1
Светлана Платкова   18.06.2025 - 14:59
Всё правильно. читать далее>>
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развод/расставание
персоны
Андрей Мерзликин

фотографии >>
«Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя»: Андрей Мерзликин прокомментировал развод с женой фотографии
«Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя»: Андрей Мерзликин прокомментировал развод с женой фотографии
«Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя»: Андрей Мерзликин прокомментировал развод с женой фотографии
«Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя»: Андрей Мерзликин прокомментировал развод с женой фотографии
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