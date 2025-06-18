«Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя»: Андрей Мерзликин прокомментировал развод с женой

На днях стало известно, что Андрей Мерзликинподал на развод с женой после 20 лет брака. Выждав паузу, актер прокомментировал новость о расставании.
фото: Андрей Мерзликин с семьей
Как отметил портал «Правда.Ру», актер привел цитату, приписываемую схиархимандриту Илие: «Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя. Отпусти и поблагодари! Если человек уходит, значит так нужно. Не потому, что ты плохой, а потому, что ты хороший, и Бог бережёт тебя от боли, которую может причинить человек. Ушедшее — не твоё. Твоё не уйдёт никогда. Господь уводит, чтобы на их место пришли те, кто будут с тобой — по любви и по вере, а, главное, по сердцу», — написал Андрей в социальных сетях.
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