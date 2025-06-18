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«У нас пропал секс»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Владом Топаловым

18 июня
2025 год

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18 июня 2025
Регина Тодоренко стала гостьей шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», в котором она рассказала о проблемах в семейной жизни с Владом Топаловым. Одной из них стало отсутствие секса после рождения первого ребенка.

«У нас пропал секс»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Владом Топаловым

«У нас пропал секс. Ужас! Были моменты, особенно после рождения первого ребенка, когда мне хотелось надеть такую вязаную старую кофту, очки, сесть и крутиться в кресле-качалке. Какой там муж в таком состоянии! У меня "голова болела" полгода, так мне было плохо», — призналась Тодоренко. По ее словам, Влад старался бережно выяснить, в чем дело, но идти на контакт Регине не хотелось. В результате этого супруги начали часто ссориться и вымещать злость друг на друге: «Ты знаешь, как он деликатно всегда себя вел, а я ему отказывала. Было и такое в нашей жизни. Потом мы решили, что нам обоим нужна семейная терапия. Мы же все наши проблемы и вопросы начали "вымещать" на детях, через них транслировать друг другу какую-то информацию, недовольства чем-то. Мы стали ругаться на почве детей, у нас начинали разгораться конфликты и скандалы. Это было время, когда Мишка только родился. Первый год, когда ты ничего еще не понимаешь про родительство», — сказала Регина.

«У нас пропал секс»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Владом Топаловым

Решить проблему помогла семейная терапия. Врач посоветовала внести секс в календарь и чаще проводить время друг с другом: «Она поняла, что разлад у нас не на почве ребенка. Несмотря на то, что мы пришли с запросом, мол, у нас разные взгляды на воспитание — у Влада патриархальные, а у меня матриархальные. Очень критичное было мнение у обоих. На тот момент ведь мы жили вместе только два года. Инициатором посещения терапевта был Влад. И она нам очень помогла, помогает и по сей день. Она посоветовала поставить секс в календарь. Я на тот день даже не ставила съемки», — призналась Регина.
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«У нас пропал секс»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Владом Топаловым фотографии
«У нас пропал секс»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Владом Топаловым фотографии
«У нас пропал секс»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Владом Топаловым фотографии
«У нас пропал секс»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Владом Топаловым фотографии
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