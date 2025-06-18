«У нас пропал секс»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Владом Топаловым

Регина Тодоренко
стала гостьей шоу Ляйсан Утяшевой
«Дерзкая готовка», в котором она рассказала
о проблемах в семейной жизни с Владом Топаловым
. Одной из них стало отсутствие секса после рождения первого ребенка.
«У нас пропал секс. Ужас! Были моменты, особенно после рождения первого ребенка, когда мне хотелось надеть такую вязаную старую кофту, очки, сесть и крутиться в кресле-качалке. Какой там муж в таком состоянии! У меня "голова болела" полгода, так мне было плохо»
, — призналась Тодоренко. По ее словам, Влад старался бережно выяснить, в чем дело, но идти на контакт Регине не хотелось. В результате этого супруги начали часто ссориться и вымещать злость друг на друге: «Ты знаешь, как он деликатно всегда себя вел, а я ему отказывала. Было и такое в нашей жизни. Потом мы решили, что нам обоим нужна семейная терапия. Мы же все наши проблемы и вопросы начали "вымещать" на детях, через них транслировать друг другу какую-то информацию, недовольства чем-то. Мы стали ругаться на почве детей, у нас начинали разгораться конфликты и скандалы. Это было время, когда Мишка только родился. Первый год, когда ты ничего еще не понимаешь про родительство»
, — сказала Регина.
Решить проблему помогла семейная терапия. Врач посоветовала внести секс в календарь и чаще проводить время друг с другом: «Она поняла, что разлад у нас не на почве ребенка. Несмотря на то, что мы пришли с запросом, мол, у нас разные взгляды на воспитание — у Влада патриархальные, а у меня матриархальные. Очень критичное было мнение у обоих. На тот момент ведь мы жили вместе только два года. Инициатором посещения терапевта был Влад. И она нам очень помогла, помогает и по сей день. Она посоветовала поставить секс в календарь. Я на тот день даже не ставила съемки»
, — призналась Регина.
обсуждение >>