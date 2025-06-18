Игорь Петренко закрыл долг по алиментам перед Екатериной Климовой

После развода Екатерина Климова
и Игорь Петренко
заключили соглашение, согласно которому актер должен был выплачивать бывшей жене алименты на содержание сыновей. Однако в 2022 году Екатерина подала на него в суд
за неуплату. Как сообщает
издание StarHit, в прошлом году сумма долга составила около 10 миллионов рублей. А на днях стало известно, что актер его полностью погасил.
Согласно информации с сайта судебных приставов, Петренко осталось выплатить всего лишь 15 тысяч рублей. Несмотря на крупный денежный долг, актер всегда продолжал активно участвовать в жизни сыновей. На платежеспособность Петренко повлияла пандемия и рождение троих дочерей. Ранее актер пытался снизить сумму выплат Климовой и обращался с соответствующим иском в суд, но получил отказ.
