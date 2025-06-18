Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Игорь Петренко закрыл долг по алиментам перед Екатериной Климовой

18 июня
2025 год

Лайфстайл >>
18 июня 2025
После развода Екатерина Климова и Игорь Петренко заключили соглашение, согласно которому актер должен был выплачивать бывшей жене алименты на содержание сыновей. Однако в 2022 году Екатерина подала на него в суд за неуплату. Как сообщает издание StarHit, в прошлом году сумма долга составила около 10 миллионов рублей. А на днях стало известно, что актер его полностью погасил.

Игорь Петренко закрыл долг по алиментам перед Екатериной Климовой

Согласно информации с сайта судебных приставов, Петренко осталось выплатить всего лишь 15 тысяч рублей. Несмотря на крупный денежный долг, актер всегда продолжал активно участвовать в жизни сыновей. На платежеспособность Петренко повлияла пандемия и рождение троих дочерей. Ранее актер пытался снизить сумму выплат Климовой и обращался с соответствующим иском в суд, но получил отказ.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Igor D.88   22.06.2025 - 20:51
Орден на грудь. Почему бы и нет. Сейчас за все дают. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   21.06.2025 - 19:00
Не удивлюсь если через пару лет мы увидим Климову и Петренко на публике, снова общающихся и дружащих. читать далее>>
№ 5
Григорий Иваныч   21.06.2025 - 13:50
Закрыл но и всё молодец. Хоть кто-то в нашей стране долги закрывает читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   21.06.2025 - 13:27
Доход от его суперпропагадистких фильмов нормальный, так что давай денюжку) читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   20.06.2025 - 19:43
... Поэтому он и поспешил поскорее покончить с этим делом, а то поднасчитали бы ещё за "моральный ущерб". читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
деньгиразвод/расставаниесуд
персоны
Екатерина КлимоваИгорь Петренко

фотографии >>
Игорь Петренко закрыл долг по алиментам перед Екатериной Климовой фотографии
Игорь Петренко закрыл долг по алиментам перед Екатериной Климовой фотографии
Игорь Петренко закрыл долг по алиментам перед Екатериной Климовой фотографии
Игорь Петренко закрыл долг по алиментам перед Екатериной Климовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.
Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Николай Калинин
22 сентября ушёл из жизни актёр Николай Калинин.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Александра Волкова
Иван Гаврилюк
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Людмила Ефименко
Анатолий Котенёв
Иван Оранский
Лидия Федосеева-Шукшина
Эрнесто Альтерио
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Майя Санса
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен