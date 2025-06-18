Уже не дети: Любовь Толкалина, Валерия Шкирандо и Анна Ещенко

Кино-Театр.Ру
18 июня
2025 год

18 июня 2025
16 июня в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ восьмисерийного драмеди «Что-то положительное» о том, как ложная беременность спасает школьницу Настю от одиночества, но в то же время закручивает всех вокруг в клубок лжи. Среди гостей премьерного показа были актеры сериала Любовь Толкалина, Таисья Калинина, Денис Косиков, Тимофей Кочнев и Анастасия Имамова.

фото: Любовь Толкалина

фото: Таисья Калинина

фото: Денис Косиков

фото: Анастасия Имамова

фото: Ника Яковлева

фото: Актеры и режиссер сериала

А среди гостей показа были Юлия Волкова, Влада Лукина, Анна Ещенко, Маша Кошина, Павел Комаров, Карина Каграманян,Валерия Шкирандо и многие другие.

фото: Юлия Волкова

фото: Влада Лукина

фото: Маша Кошина

фото: Павел Комаров

фото: Карина Каграманян

фото: Валерия Шкирандо

фото: Анна Ещенко

фото: Валентин Анциферов

№ 6
ДаринаКароль   22.06.2025 - 19:40
... Так пусть тогда уже мусульман и снимают, раз на то пошло. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   21.06.2025 - 19:03
... Не обобщайте уж так, а то прям как о монстрах говорите. Да, есть те кто обманывает и манипулирует взрослыми, но вот так в наглую - единицы. читать далее>>
№ 4
Тульский парень   20.06.2025 - 17:55
дети-лжецы) всё сделают для достижения своих целей. в будущем очень пригодится навык. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 19:40
Яковлева просто красотка на фото, или то ракурс так удачно подобранный) читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   18.06.2025 - 20:08
Сюжет немного удивил) Все же ранняя беременность, хоть и выдуманная. А с другой стороны страна становится мусульманской, скоро в 12-13 лет будет норма. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
