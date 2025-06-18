Уже не дети: Любовь Толкалина, Валерия Шкирандо и Анна Ещенко

16 июня в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ восьмисерийного драмеди «Что-то положительное»
о том, как ложная беременность спасает школьницу Настю от одиночества, но в то же время закручивает всех вокруг в клубок лжи. Среди гостей премьерного показа были актеры сериала Любовь Толкалина
, Таисья Калинина
, Денис Косиков
, Тимофей Кочнев
и Анастасия Имамова
.
фото: Любовь Толкалина
фото: Таисья Калинина
фото: Денис Косиков
фото: Анастасия Имамова
фото: Ника Яковлева
фото: Актеры и режиссер сериала
А среди гостей показа были Юлия Волкова
, Влада Лукина
, Анна Ещенко
, Маша Кошина
, Павел Комаров
, Карина Каграманян
,Валерия Шкирандо
и многие другие.
фото: Юлия Волкова
фото: Влада Лукина
фото: Маша Кошина
фото: Павел Комаров
фото: Карина Каграманян
фото: Валерия Шкирандо
фото: Анна Ещенко
фото: Валентин Анциферов
«Что-то положительное»
