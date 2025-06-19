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Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене

19 июня
2025 год

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19 июня 2025
После того, как стало известно о разводе Андрея Мерзликина с женой Анной, информационное пространство наполнилось досужими домыслами, спекуляциями, сплетнями и фантазиями. По одной из народных версий, причиной развода стала измена актёра, который якобы увлёкся молоденькой тренершей по скалолазанию. Тут же было предъявлено доказательство в виде совместной фотографии Андрея и тренерши, сделанной на стыке жанров "фанатка встретилась с кумиром" и "за мгновение до прыжка с парашютом".

Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене

Актёр опубликовал эту фотографию за два дня до новостей о разводе, что многие сочли за прямой намёк. На слух о романе с тренершей Мерзликин отреагировал максимально коротко: "фейк". А позже прокомментировал развод, процитировав схиархимандрита Илию.

Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене

Супруга Андрея Анна Мерзликина тоже решила развеять слухи, вступившись за актёра: «Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно - Андрей честный и порядочный Мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением к нашей личной жизни!», — написала Анна в одной запрещённой соцсети.
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Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене фотографии
Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене фотографии
Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене фотографии
Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене фотографии
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