Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене

После того, как стало известно о разводе Андрея Мерзликина
с женой Анной, информационное пространство наполнилось досужими домыслами, спекуляциями, сплетнями и фантазиями. По одной из народных версий, причиной развода стала измена актёра, который якобы увлёкся молоденькой тренершей по скалолазанию. Тут же было предъявлено доказательство в виде совместной фотографии Андрея и тренерши, сделанной на стыке жанров "фанатка встретилась с кумиром" и "за мгновение до прыжка с парашютом".
Актёр опубликовал эту фотографию за два дня до новостей о разводе, что многие сочли за прямой намёк. На слух о романе с тренершей Мерзликин отреагировал максимально коротко: "фейк". А позже прокомментировал развод, процитировав
схиархимандрита Илию.
Супруга Андрея Анна Мерзликина тоже решила развеять слухи, вступившись за актёра: «Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно - Андрей честный и порядочный Мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением к нашей личной жизни!»
, — написала Анна в одной запрещённой соцсети.
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