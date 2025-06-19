«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни

О своей болезни Эрик впервые рассказал в апреле этого года, но первые симптомы он почувствовал ещё полтора года назад: «Я стал чувствовать слабость в правой руке. Я тогда не придал этому особого значения, подумал, что это, может быть связано с тем, что я слишком много печатаю сообщений в телефоне. Но через пару недель я заметил ухудшение. И я пошёл к врачу, специализирующемуся по рукам. Который отправил меня к другому врачу. Потом я пошёл к неврологу, который отправил меня к другому неврологу, сказав, что эта проблема не соразмерна с низким уровнем его зарплаты».
Через 9 месяцев скитаний по врачам актёр узнал, что у него БАС — прогрессирующее заболевание, поражающее нервные клетки спинного и головного мозга и ведущее к потере мышечного контроля и в конце концов ведущее к параличу. «Сейчас у меня работает только одна рука — левая. Моя правая рука полностью перестала работать». Но и левая рука постепенно атрофируется: «Я чувствую, что ещё несколько месяцев, и у меня не будет и левой руки. Это отрезвляет», — говорит актёр.
Актёр беспокоится, что вслед за потерей рук он потеряет способность ходить. И проводить время со своими дочерьми. Пару-тройку месяцев назад Эрик (некогда уверенный пловец и игрок в водное поло) отправился с младшей дочерью в плавание на лодке. «Когда я прыгнул в воду, я понял, что не могу плавать, у меня не хватает сил доплыть до лодки. И тогда я понял, что вода больше не безопасна для меня». Его 13-летней дочери пришлось спасать отца: «Она оттащила меня к лодке. Я тогда расплакался. А потом убедился в том, что она вернулась к занятиям сноркелингом с тренером, потому что я уже не мог обеспечивать её безопасность. Мне это разбило сердце».
фото: Эрик с дочерьми
Несмотря на неутешительные прогнозы (пациенты с БАС в среднем живут от 3 до 5 лет, но бывают исключения) и отсутствие лечения актёр не сдаётся и продолжает бороться за жизнь. «Я не думаю, что это конец моей истории. Я просто не чувствую это сердцем. Я борюсь так, как могу. Но так мало подвластно моему контролю».
Актёру было 7 лет, когда его отец добровольно ушёл из жизни, что оставило неизгладимый отпечаток в душе Эрика. И теперь, когда его по кусочкам отключает болезнь, он испытывает дикую злость. «Я лишился отца в очень раннем возрасте. И теперь есть большая вероятность, что и мои дети лишатся отца в раннем возрасте. В конце концов, единственное, чего я хочу — это проводить время со своей семьёй и немного работать, если смогу».
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