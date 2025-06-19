Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни

19 июня
2025 год

Лайфстайл >>
19 июня 2025
Страдающий боковым амиотрофическим склерозом Эрик Дэйн, наиболее известный по ролям в сериалах «Эйфория» и «Анатомия страсти», рассказал о первых серьёзных проявлениях болезни в интервью шоу «Доброе утро, Америка».

«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни

О своей болезни Эрик впервые рассказал в апреле этого года, но первые симптомы он почувствовал ещё полтора года назад: «Я стал чувствовать слабость в правой руке. Я тогда не придал этому особого значения, подумал, что это, может быть связано с тем, что я слишком много печатаю сообщений в телефоне. Но через пару недель я заметил ухудшение. И я пошёл к врачу, специализирующемуся по рукам. Который отправил меня к другому врачу. Потом я пошёл к неврологу, который отправил меня к другому неврологу, сказав, что эта проблема не соразмерна с низким уровнем его зарплаты».

«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни

Через 9 месяцев скитаний по врачам актёр узнал, что у него БАС — прогрессирующее заболевание, поражающее нервные клетки спинного и головного мозга и ведущее к потере мышечного контроля и в конце концов ведущее к параличу. «Сейчас у меня работает только одна рука — левая. Моя правая рука полностью перестала работать». Но и левая рука постепенно атрофируется: «Я чувствую, что ещё несколько месяцев, и у меня не будет и левой руки. Это отрезвляет», — говорит актёр.

«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни

Актёр беспокоится, что вслед за потерей рук он потеряет способность ходить. И проводить время со своими дочерьми. Пару-тройку месяцев назад Эрик (некогда уверенный пловец и игрок в водное поло) отправился с младшей дочерью в плавание на лодке. «Когда я прыгнул в воду, я понял, что не могу плавать, у меня не хватает сил доплыть до лодки. И тогда я понял, что вода больше не безопасна для меня». Его 13-летней дочери пришлось спасать отца: «Она оттащила меня к лодке. Я тогда расплакался. А потом убедился в том, что она вернулась к занятиям сноркелингом с тренером, потому что я уже не мог обеспечивать её безопасность. Мне это разбило сердце».

«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни
фото: Эрик с дочерьми

Несмотря на неутешительные прогнозы (пациенты с БАС в среднем живут от 3 до 5 лет, но бывают исключения) и отсутствие лечения актёр не сдаётся и продолжает бороться за жизнь. «Я не думаю, что это конец моей истории. Я просто не чувствую это сердцем. Я борюсь так, как могу. Но так мало подвластно моему контролю».

Актёру было 7 лет, когда его отец добровольно ушёл из жизни, что оставило неизгладимый отпечаток в душе Эрика. И теперь, когда его по кусочкам отключает болезнь, он испытывает дикую злость. «Я лишился отца в очень раннем возрасте. И теперь есть большая вероятность, что и мои дети лишатся отца в раннем возрасте. В конце концов, единственное, чего я хочу — это проводить время со своей семьёй и немного работать, если смогу».
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Андрей (Омск)   21.06.2025 - 13:26
А еще такой молодой. Редкие генетические болезни. Смесь разных национальностей на протяжении веко дает свои "плоды" читать далее>>
№ 3
galochka   21.06.2025 - 10:33
Может быть отец ушел из-за такой же болезни, не смог вытерпеть такой конец..? И это генетика? Сил и терпения всем, кто сражается с болезнями. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 19:35
Даже страшно представить, каково сейчас Эрику осознавать, что ему осталось не много. От таких мыслей плюс в добавок к болезни и мозгами тронуться можно. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   19.06.2025 - 18:19
Мягко говоря не приятная болезнь, а еще такая редкая, что пришлось по врачам походить. Вот интересно?! У нас смогли бы поставить в итоге диагноз? читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
У Эрика Дэйна диагностировали боковой амиотрофический склероз
персоны
Эрик Дэйн
фильмы
Анатомия страстиЭйфория

фотографии >>
«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни фотографии
«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни фотографии
«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни фотографии
«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.
Габриэль Адесокан
18 июня ушёл из жизни юный актёр Габриэль Адесокан.
Наталья Тенякова
18 июня ушла из жизни актриса Наталья Тенякова.
Камиль Валиев
18 июня ушёл из жизни актёр Камиль Валиев.

День рождения >>

Татьяна Бабенкова
Мария Возба
Кирилл Головко-Серский
Валерий Золотухин
Изольда Извицкая
Максим Радугин
Дарья Румянцева
Кирилл Сафонов
Константин Чернокрылюк
Жерар Ланвен
Джулиет Льюис
Дэвид Моррисси
Джейн Расселл
Ив Робер
Морин Стэплтон
Мэриетт Хартли
все родившиеся 21 июня >>

Афиша кино >>

Белый пароход
драма, мистика
Россия, Франция, 2025
Евгений Телегин
драма, экранизация
Россия, 2024
Сказания Земноморья
приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2006
Хищник: Дожить до рассвета
детектив, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Игра в кальмара: Перезагрузка
триллер
Таиланд, 2024
Кровавый урожай
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Лига теней
боевик, триллер
США, 2025
Магия четырёх стихий
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама, экранизация
Франция, Великобритания, Канада, США, Германия, 2024
Материалистка
комедия, мелодрама
США, Финляндия, 2025
Кроссы
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Индия, США, 2025
Слепой меч. Око за око
боевик, драма
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram