Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси

«Мы до сих пор, например, судимся с сыном Виктора Цоя — уже выиграли пять процессов, сейчас идет шестой. А в случае с «Матильдой» против фильма развернулась целая кампания почти на уровне государства. У меня было несколько серьёзных советников, которые подсказали, как себя вести. В итоге мы добились выхода фильма, пусть и с ограничениями: без рекламы и при определенной цензуре. Это решалось буквально на самом верху. И да, всё это тяжело, особенно когда приходится разбираться с родственниками героев», — вспоминает Алексей в интервью изданию «Собака».
фото: Дмитрий Шостакович
«Я вновь рискую в полной мере! Во-первых, живы дети Шостаковича: и Максим Дмитриевич, и Галина Дмитриевна, а также последняя супруга Дмитрия Дмитриевича — Ирина Антоновна. С ней я даже встречался дважды. Конечно, у близких всегда свое кино. Да, они, безусловно, знают больше деталей, но моя задача — не воспроизвести хронологию, а создать авторский взгляд. Со всем уважением, без очернительства, но с правом видеть историческую личность по-своему».
фото: Кевин Спейси
На роль Шостаковича режиссёр долго не мог найти подходящего актёра. У него даже была идея разделить эту роль между двумя актёрами, которые исполнили бы композитора в молодости и зрелости. И пригласить на вторую партию Кевина Спейси: «Я был на фестивале в Ташкенте и вдруг вижу там Кевина Спейси в очках. Я был ошеломлен: «Это же вылитый Шостакович!» Прямого отказа со стороны Спейси не было, интерес, судя по всему, есть, он даже был готов приехать. Но возникли другие сложности».
фото: Олег Савцов
В итоге роль досталась Олегу Савцову: «Он много работает в театре, но, на мой взгляд, остается недооцененным. Олег очень талантливый, необычный, но главное — у него есть внутренняя структура, которая совпадает с психофизикой героя. Это важно: я уверен, что сыграть всё невозможно».
Роль Прокофьева досталась отцу Полины, Евгению Цыганову, а Никита Кологривый сыграет отрицательного персонажа: «Есть у нас и персонаж по фамилии Тихонов — композитор, такой антипод, чиновник от музыки. Прототипы есть, но имен называть не буду. Его играет Никита Кологривый. Я звал его на пробы трижды — и он каждый раз работал с полной отдачей. Посмотрим, как будет на площадке, но в нём точно есть нерв».
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