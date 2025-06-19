Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси

19 июня
2025 год

Лайфстайл >>
19 июня 2025
После скандальных «Матильды» и «Цоя» режиссёр Алексей Учитель снова готовит биографический фильм — на этот раз про композитора Дмитрия Шостаковича. Это решение можно считать рискованным, учитывая плачевный опыт Алексея в прошлом.

Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси
фото: Алексей Учитель

«Мы до сих пор, напри­мер, судимся с сыном Виктора Цоя — уже вы­играли пять процессов, сейчас идет шестой. А в случае с «Матильдой» против фильма развернулась целая кампания почти на уровне го­сударства. У меня было несколько серьёзных советников, которые подсказали, как себя ве­сти. В итоге мы добились выхода фильма, пусть и с ограничениями: без рекламы и при определенной цензуре. Это решалось букваль­но на самом верху. И да, всё это тяжело, осо­бенно когда приходится разбираться с род­ственниками героев», — вспоминает Алексей в интервью изданию «Собака».

Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси
фото: Дмитрий Шостакович

«Я вновь рискую в полной мере! Во-первых, живы дети Шостаковича: и Максим Дмитриевич, и Галина Дмитриевна, а также последняя супруга Дмитрия Дмитриевича — Ирина Антоновна. С ней я даже встречался дважды. Конечно, у близких всегда свое кино. Да, они, безусловно, знают больше деталей, но моя задача — не воспроизвести хронологию, а создать авторский взгляд. Со всем уважени­ем, без очернительства, но с правом видеть историческую личность по-своему».

Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси
фото: Кевин Спейси

На роль Шостаковича режиссёр долго не мог найти подходящего актёра. У него даже была идея разделить эту роль между двумя актёрами, которые исполнили бы композитора в молодости и зрелости. И пригласить на вторую партию Кевина Спейси: «Я был на фестивале в Ташкен­те и вдруг вижу там Кевина Спейси в очках. Я был ошеломлен: «Это же вылитый Шоста­кович!» Прямого отказа со стороны Спейси не было, интерес, судя по всему, есть, он даже был готов приехать. Но возникли другие слож­ности».

Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси
фото: Олег Савцов

В итоге роль досталась Олегу Савцову: «Он много работает в театре, но, на мой взгляд, остается недооцененным. Олег очень талантливый, необычный, но главное — у него есть внутрен­няя структура, которая совпадает с психофи­зикой героя. Это важно: я уверен, что сыграть всё невозможно».

Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси
фото: Евгений и Полина Цыгановы

Также в фильме сыграют Дарья Балабанова (первая жена композитора), Мария Смольникова (последняя жена Ирина Антоновна) и Полина Цыганова (собирательный образ девушки без имени, в которой слились несколько реальных фигур).

Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси
фото: Никита Кологривый

Роль Прокофьева досталась отцу Полины, Евгению Цыганову, а Никита Кологривый сыграет отрицательного персонажа: «Есть у нас и персонаж по фамилии Тихонов — композитор, такой ан­типод, чиновник от музыки. Прототипы есть, но имен называть не буду. Его играет Никита Кологривый. Я звал его на пробы трижды — и он каждый раз работал с полной отдачей. Посмотрим, как будет на площадке, но в нём точно есть нерв».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Биография / БайопикМузыканты
персоны
Дарья Балабанова (II)Никита КологривыйОлег СавцовМария СмольниковаКевин СпейсиАлексей УчительЕвгений ЦыгановПолина ЦыгановаДмитрий Шостакович
фильмы
КоронацияЦойШум времени

фотографии >>
Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси фотографии
Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси фотографии
Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси фотографии
Алексей Учитель рассказал, как предложил роль Шостаковича Кевину Спейси фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Габриэль Адесокан
18 июня ушёл из жизни юный актёр Габриэль Адесокан.
Наталья Тенякова
18 июня ушла из жизни актриса Наталья Тенякова.
Камиль Валиев
18 июня ушёл из жизни актёр Камиль Валиев.

День рождения >>

Ольга Виниченко
Дарья Волга
Шухрат Иргашев
Павел Панков
Елена Радевич
Станислав Рядинский
Наталья Селезнёва
Евгения Уралова
Роман Хомятов
Хью Дэнси
Луи Журдан
Рэй Лавлок
Джина Роулендс
Зои Салданья
Лорен Ли Смит
Кэтлин Тёрнер
все родившиеся 19 июня >>

Афиша кино >>

Белый пароход
драма, мистика
Россия, Франция, 2025
Сказания Земноморья
приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2006
Евгений Телегин
драма, экранизация
Россия, 2024
Хищник: Дожить до рассвета
детектив, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Кровавый урожай
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Игра в кальмара: Перезагрузка
триллер
Таиланд, 2024
Лига теней
боевик, триллер
США, 2025
Магия четырёх стихий
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама, экранизация
Франция, Великобритания, Канада, США, Германия, 2024
Кроссы
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Индия, США, 2025
Материалистка
комедия, мелодрама
США, Финляндия, 2025
Слепой меч. Око за око
боевик, драма
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен