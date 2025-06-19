Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова

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Постановщица «Белого парохода» — о 90-х, силе музыки и якутской природе

Инга Шепелёва: «Нет личного без социального, нет настоящего без прошлого, нет счастья без драмы»

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

В ночь с 17 на 18 июня, 02:00, ТНТ

«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе

Интервью

Антон Богданов: «Я уверен, что не всё строится на деньгах»

Актер и режиссер – о сериале «Второй брак», приоритетах и хорошем кино для хороших людей