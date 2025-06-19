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Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова

19 июня
2025 год

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19 июня 2025
17 июня Государственный музей Эрмитаж и платформа VK запустили цифровой культурно-образовательный проект «Один музей. Три взгляда», предлагающий публике по-новому ознакомиться с коллекцией ведущего музея страны. Программа включает три уникальных цифровых маршрута по Эрмитажу в сопровождении Сергея Минаева, Евгения Чебаткова и Клавы Коки. Гостями презентации стали Лиза Шакира, Александр Цыпкин, Ирина Безрукова, Юлия Барановская, Анна Бегунова и другие.

Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова
фото: Денис Власенко

Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова
фото: Анна Бегунова и Дмитрий Власкин

Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова
фото: Лиза Шакира

Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова
фото: Ирина Безрукова

Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова
фото: Клава Кока

Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова
фото: Юлия Барановская
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Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова фотографии
Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова фотографии
Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова фотографии
Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова фотографии
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