Сдуваем пыль с канделябров: Юлия Барановская, Лиза Шакира и Ирина Безрукова

17 июня Государственный музей Эрмитаж и платформа VK запустили цифровой культурно-образовательный проект «Один музей. Три взгляда», предлагающий публике по-новому ознакомиться с коллекцией ведущего музея страны. Программа включает три уникальных цифровых маршрута по Эрмитажу в сопровождении Сергея Минаева
, Евгения Чебаткова
и Клавы Коки
. Гостями презентации стали Лиза Шакира
, Александр Цыпкин
, Ирина Безрукова
, Юлия Барановская
, Анна Бегунова
и другие.
фото: Денис Власенко
фото: Анна Бегунова и Дмитрий Власкин
фото: Лиза Шакира
фото: Ирина Безрукова
фото: Клава Кока фото: Юлия Барановская
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