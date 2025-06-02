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«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков

2 июня
2025 год

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2 июня 2025
Для тех, что успел соскучиться по Николаю Цискаридзе, вышло новое интервью с артистом на канале Лауры Джугелии. В беседе Николай традиционно рассказал о своей гениальности, травле со стороны сверстников и маме, принесшей свою молодость и красоту в жертву заботе о сыне. Впрочем, Николай был очень любящим и благодарным ребёнком и рано повзрослел, взвалив на себя заботы о маме, которая слегла после перенесённого инсульта. Поэтому сейчас, глядя на то, как 30-летние инфантилы плачут, расковыривая на камеру свои детские болячки, Николай слегка недоумевает.

«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков

«Я обожаю весь камеди-клаб, я смотрю его постоянно. Они — моё лекарство от депрессии. Я их всех знаю хорошо и обожаю. Но в какой-то момент во время пандемии они все стали вести каналы и давать друг другу интервью. Они все разговорились и стали рассказывать правду те только о своём детстве и отношениях с родителями. Они стали рассказывать про психологов. И тут стало совсем интересно. Ваня Абрамов, например, вообще разрыдался в диалоге с Бебурешвили. Они оба говорили о смерти мамы. И я сижу и думаю: "Боже, а почему я не плакал? Почему у меня нет травмы? Я вообще тогда должен сидеть в психушке. Люди, что с вами?

«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков

Просто представьте: мне 20 лет, у меня ничего нет, квартиры нет, денег нет. С моих 16 до 20 у мамы инсульт, она лежачая, никого нет, родственников нет, кормилец — я. Мало кто помогал, слава Богу, были мамины друзья, но очень мало. Я сам занимался похоронами, организацией, всё это надо было оплачивать. Когда расплакаться? Когда прошёл месяц, я пришёл уставший с работы, зашёл в ванную и помню, что разрыдался. Я поплакал, и вместе с водой ушло горе. Я не могу сказать, что я не люблю маму и не переживаю. Но я не понимаю, как через столько лет я бы от этого зависел? Когда я вижу, что люди спустя 10-15 лет не могут отпустить ситуацию, мне это очень странно. Я ни в коем случае не осуждаю. Я перекладываю просто на себя и думаю: "А почему я отпустил?" А потому что я должен был пахать, я должен был резко повзрослеть».
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обсуждение >>
№ 20
Флорина   4.06.2025 - 14:29
... Да-да, помню, как на вопрос о Полунине НЦ недоуменно пожимал плечами, дескать, что там вообще обсуждать? И это не единичный случай. А про Ивана Васильева он дословно говорил: "Ванина вся нога... читать далее>>
№ 19
nord   4.06.2025 - 08:12
Цискаридзе-психотерапевт?! :) читать далее>>
№ 18
O-N0812   4.06.2025 - 02:00
... А мне особенно обидно за Сергея Полунина . Вот где Боженька поцеловал . Очень редкий врожденный талант. Но для Цискаридзе он серый и посредственный. И на таких он , гений , не тратит своё время.... читать далее>>
№ 17
O-N0812   4.06.2025 - 01:47
... Полностью с Вами согласна. В настоящее время пытается заигрывать с молодой публикой. Такое несёт. Язык не повернётся повторить . Его интервью на платформе ОК . Очень хорошо про него сказал Виталий... читать далее>>
№ 16
Флорина   4.06.2025 - 01:44
... Да так и есть. Если танцовщики имели меньший успех чем он, то это хорошие танцовщики. Если они имели бОльший успех - он просто их не замечал. Когда произошла трагедия со Шкляровым, кто только не... читать далее>>
Всего сообщений: 20
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воспоминаниямнениепсихология
персоны
Андрей БебуришвилиЛаура ДжугелияНиколай Цискаридзе

фотографии >>
«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков фотографии
«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков фотографии
«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков фотографии
«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков фотографии
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