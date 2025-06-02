«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

В декабре прошлого года в интервью Надежде Стрелец
прима-балерина Большого театра Светлана Захарова
не очень комплиментарно отозвалась
о своём титулованном коллеге Николае Цискаридзе
. Балерина призналась, что будучи блестящим танцовщиком, Николай был очень неудобным партнёром: учил танцевать и из-за своей "немного женской физиологии" с трудом поднимал партнёрш. «Он потрясающий танцовщик, но как партнёр он очень плохой. Ему поднять балерину — это была целая задача. Его физика была такая немножко женская: тонкая талия, длинные ноги, подъёмы, худые руки».
В новом интервью
с Николаем Лаура Джугелия
попросила артиста прокомментировать это мнение. «Мы начали танцевать в 2001 году. Я — Народный Артист России, лауреат государственной премии. А Света — молодая артисточка. Она была не только по годам младше меня, но и по статусу. Конечно, я сообразно своему положению что-то ей говорил. Что касается талии и всего остального: да, это вызывало колоссальное раздражение у всех моих партнёрш, потому что они привыкли, что сзади стоит человек, который не привлекает внимание. А здесь ногами поспорить я мог с кем угодно, и со Светой в том числе».
Николай заверил Лауру, что его совсем не задели слова Светланы.
Ну да, конечно. «Во-первых, я не слушаю и не читаю интервью коллег. Я их знаю с юности и знаю уровень их образования. Мне есть кого почитать и послушать гораздо интереснее. Я не обижаюсь. Я как Свету любил, так и буду любить. Спустя какое-то время Света мне набрала и принесла извинения. Сказала, что не так смонтировали, не так поняли. Я говорю: "Свет, забудь, просто учти одну вещь: никому не нужно, чтобы мы с тобой дружили. Слишком много лет мы относимся хорошо друг к другу. Это раздражает».
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