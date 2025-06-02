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«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

2 июня
2025 год

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2 июня 2025
В декабре прошлого года в интервью Надежде Стрелец прима-балерина Большого театра Светлана Захарова не очень комплиментарно отозвалась о своём титулованном коллеге Николае Цискаридзе. Балерина призналась, что будучи блестящим танцовщиком, Николай был очень неудобным партнёром: учил танцевать и из-за своей "немного женской физиологии" с трудом поднимал партнёрш. «Он потрясающий танцовщик, но как партнёр он очень плохой. Ему поднять балерину — это была целая задача. Его физика была такая немножко женская: тонкая талия, длинные ноги, подъёмы, худые руки».

«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

В новом интервью с Николаем Лаура Джугелия попросила артиста прокомментировать это мнение. «Мы начали танцевать в 2001 году. Я — Народный Артист России, лауреат государственной премии. А Света — молодая артисточка. Она была не только по годам младше меня, но и по статусу. Конечно, я сообразно своему положению что-то ей говорил. Что касается талии и всего остального: да, это вызывало колоссальное раздражение у всех моих партнёрш, потому что они привыкли, что сзади стоит человек, который не привлекает внимание. А здесь ногами поспорить я мог с кем угодно, и со Светой в том числе».

«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

Николай заверил Лауру, что его совсем не задели слова Светланы. Ну да, конечно. «Во-первых, я не слушаю и не читаю интервью коллег. Я их знаю с юности и знаю уровень их образования. Мне есть кого почитать и послушать гораздо интереснее. Я не обижаюсь. Я как Свету любил, так и буду любить. Спустя какое-то время Света мне набрала и принесла извинения. Сказала, что не так смонтировали, не так поняли. Я говорю: "Свет, забудь, просто учти одну вещь: никому не нужно, чтобы мы с тобой дружили. Слишком много лет мы относимся хорошо друг к другу. Это раздражает».
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№ 5
Светлана Платкова   4.06.2025 - 12:29
... Ну, не он первый начал, если уж на то пошло. Просто ответка. читать далее>>
№ 4
Флорина   4.06.2025 - 01:53
... Да, есть такое...Чего-то подобного я и ожидала рано или поздно. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   3.06.2025 - 20:49
Ну Цискаридзе высказался так высказался: "ниже по статусу", "Моим ногам могут все позавидовать"...эх не по джентельменски это всё Коленька, каким бы заслуженным артистом ты не был. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 16:08
Ткнул Захарову немного в грязь, только не сильно, так слегка... В свойственной манере ответил, он мне напоминает Киркорова по своему эгоизму. Оба в перьях. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой фотографии
«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой фотографии
«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой фотографии
«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой фотографии
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