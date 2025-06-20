Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову

О трудоустройстве вышедшего на свободу Михаила Ефремова
похлопотал Никита Михалков
. Об этом в своём телеграм-канале
написала всеведущая Ксения Анатольевна
.
«По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: всё так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жёстким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени»
, — резюмировала Собчак, отметив что первый спектакль с Михаилом Ефремовым будет именно в театре «Мастерская 12»
,
о котором до недавнего времени мало кто говорил и ещё меньше знал.
Более того, по слухам, которые распространяет журналистка Юлия Таратута
(признана иностранным агентом) Михалков не только помог Ефремову с работой, но и "вытащил" его из колонии по УДО. Та же Таратута когда-то утверждала
, что всемогущий Михалков помог Ирине Горбачёвой
удержаться на плаву и сохранить работу.
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