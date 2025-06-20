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Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову

20 июня
2025 год

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20 июня 2025
О трудоустройстве вышедшего на свободу Михаила Ефремова похлопотал Никита Михалков. Об этом в своём телеграм-канале написала всеведущая Ксения Анатольевна.

Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову

«По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: всё так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жёстким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени», — резюмировала Собчак, отметив что первый спектакль с Михаилом Ефремовым будет именно в театре «Мастерская 12», о котором до недавнего времени мало кто говорил и ещё меньше знал.

Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову

Более того, по слухам, которые распространяет журналистка Юлия Таратута (признана иностранным агентом) Михалков не только помог Ефремову с работой, но и "вытащил" его из колонии по УДО. Та же Таратута когда-то утверждала, что всемогущий Михалков помог Ирине Горбачёвой удержаться на плаву и сохранить работу.
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обсуждение >>
№ 13
Никита Е. Никитин   22.06.2025 - 12:36
Слились в экстазе читать далее>>
№ 12
Ольга Си/енко   22.06.2025 - 04:15
Почему как Горький? А не отец Сергей Владимирович Михалков, который тоже многим помогал. Или либерду корежит, что надо признать заслуги не только автора гимна, но и общественного деятеля? Аа, КсенияАнатольна? читать далее>>
№ 11
маринович   22.06.2025 - 00:04
Наверно это хорошо.... Только политические взгляды у них диаметрально противоположны.... читать далее>>
№ 10
Машенька-Мария   21.06.2025 - 23:30
Михалкова уважаю. Посмотрим, что из этого получится. Я считаю, что Михаил Ефремов очень талантливый актер, гораздо талантливее тех, кто без конца однообразно мелькает на экране, которых и актерами-то назвать... читать далее>>
№ 9
Жук-носорог   21.06.2025 - 19:09
... Да нет, что вы, скорее на Алена Делона или Жан-Клода Ван Дамма ) читать далее>>
Всего сообщений: 13
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Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову фотографии
Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову фотографии
Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову фотографии
Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову фотографии
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