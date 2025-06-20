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Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие

20 июня
2025 год

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20 июня 2025
Через три недели после того, как Халит Эргенч был осуждён за дачу ложных показаний, его коллега из культового сериала «Великолепный век» тоже получил срок. Озан Гювен, известный по роли Рустема-паши, приговорён к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы за домашнее насилие.

Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие

Гювена в 2020 году обвинила в избиении бывшая девушка Дениз Булутсуз. Актёр отверг обвинения и, заявив, что Дениз первой напала на него, подал встречный иск, потребовав компенсации за моральный ущерб от нападения и клеветы.

Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие

После нескольких лет разбирательств, в ходе которых суд выслушал показания свидетелей и ознакомился с результатами психологической экспертизы, актёра признали виновным. А все его иски к Дениз были отклонены. Озану повезло — прокурор требовал для него 13 лет лишения свободы, однако суд оправдал его по двум пунктам: оскорбления и удержание с применением насилия.

Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие
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обсуждение >>
№ 3
Мария_2191   21.06.2025 - 18:53
Что-то "турецкие любимчики" разошлись не на шутку - не всё то золото что блестит, как говорится. Сделал - пусть отвечает. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   21.06.2025 - 13:22
Побои на лице и синяки о много говорят. Есть реальные доказательства, а не то что делается с клеветой о изнасиловании, 40 лет назад. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   20.06.2025 - 19:31
Два с хвостиком года это ещё цветочки по сравнению с предполагаемыми изначально 13 годами. Повезло, если можно так сказать. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие фотографии
Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие фотографии
Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие фотографии
Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие фотографии
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