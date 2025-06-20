Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие

Через три недели после того, как Халит Эргенч
был осуждён
за дачу ложных показаний, его коллега из культового сериала «Великолепный век»
тоже получил срок. Озан Гювен
, известный по роли Рустема-паши, приговорён к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы за домашнее насилие.
Гювена в 2020 году обвинила в избиении бывшая девушка Дениз Булутсуз
. Актёр отверг обвинения и, заявив, что Дениз первой напала на него, подал встречный иск, потребовав компенсации за моральный ущерб от нападения и клеветы.
После нескольких лет разбирательств, в ходе которых суд выслушал показания свидетелей и ознакомился с результатами психологической экспертизы, актёра признали виновным. А все его иски к Дениз были отклонены. Озану повезло — прокурор требовал для него 13 лет лишения свободы, однако суд оправдал его по двум пунктам: оскорбления и удержание с применением насилия.
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