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Худрук «Вернадского, 13» перевела мошенникам годовой бюджет театра

20 июня
2025 год

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20 июня 2025
Художественный руководитель московского театра «Вернадского, 13» Елена Громова стала жертвой мошенников, которые вынудили её перевести весь годовой бюджет театра по классической схеме "перевод средств на безопасный счёт". Мошенники представились сотрудниками Центробанка и ФСБ, заверив Елену, что она замешана в подозрительных финансовых операциях.

Худрук «Вернадского, 13» перевела мошенникам годовой бюджет театра
фото: Елена Громова

«Люди, делали это настолько грамотно и профессионально, что сложно было заподозрить мошенничество на первых этапах. На последующих - они уже действовали угрозами и запугиванием, в том числе и в адрес моей семьи», - рассказала Громова в комментарии ТАСС.

Худрук «Вернадского, 13» перевела мошенникам годовой бюджет театра

Инцидент произошёл в начале июня. Полиция, как водится, даже не пыталась ничем не смогла помочь пострадавшей, а оставшийся без средств театр открыл на своём сайте сбор помощи.
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№ 3
Мария_2191   21.06.2025 - 18:50
Интересно получается, а почему Громова перевела не свои деньги, а Театра? Пусть теперь же со своих и выплачивает,а не сборы устраивает. читать далее>>
№ 2
valerik61   20.06.2025 - 18:08
Не стоит отвечать на незнакомые номера! читать далее>>
№ 1
Тульский парень   20.06.2025 - 17:41
почему сразу не сбросить звонок и остыть. народ так зашуган фсб, что все делают по приказу. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Вернадского, 13»

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Худрук «Вернадского, 13» перевела мошенникам годовой бюджет театра фотографии
Худрук «Вернадского, 13» перевела мошенникам годовой бюджет театра фотографии
Худрук «Вернадского, 13» перевела мошенникам годовой бюджет театра фотографии
Худрук «Вернадского, 13» перевела мошенникам годовой бюджет театра фотографии
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