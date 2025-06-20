Худрук «Вернадского, 13» перевела мошенникам годовой бюджет театра

Художественный руководитель московского театра «Вернадского, 13»Елена Громова стала жертвой мошенников, которые вынудили её перевести весь годовой бюджет театра по классической схеме "перевод средств на безопасный счёт". Мошенники представились сотрудниками Центробанка и ФСБ, заверив Елену, что она замешана в подозрительных финансовых операциях.
фото: Елена Громова
«Люди, делали это настолько грамотно и профессионально, что сложно было заподозрить мошенничество на первых этапах. На последующих - они уже действовали угрозами и запугиванием, в том числе и в адрес моей семьи», - рассказала Громова в комментарии ТАСС.
Инцидент произошёл в начале июня. Полиция, как водится, даже не пыталась ничем не смогла помочь пострадавшей, а оставшийся без средств театр открыл на своём сайте сбор помощи.
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