Павел Прилучный собирается подать на Агату Муцениеце в суд за клевету

20 июня
2025 год

20 июня 2025
20 июня в Головинском районном суде Москвы состоялось очередное слушание по делу об опеке над 12-летним сыном Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, на котором должно было быть принято финальное решение. Однако вынесение решения вновь отложили. Зато адвокат Прилучного Оксана Даниелова обрадовала журналистов скандальной новостью: актёр намерен возбудить уголовное дело против бывшей жены за то, что она так долго и безнаказанно порочила его честь и достоинство.

Павел Прилучный собирается подать на Агату Муцениеце в суд за клевету

«Мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Мы рады, что переводим этот вопрос в радикальную форму. В 2020 году Агата приобрела некую известность за счет того, что опорочила честь моего доверителя. Наша цель — пресечение порока и лжи, которую она распространяет в отношении Павла и ребенка. Мы перешли к радикальным мерам, потому что затронуты именно интересы ребенка: он полоскается в Сети, так как мать вынесла на обсуждение эту тему. Мы не давали никаких комментариев до определённого момента», — заявила Даниелова.

Павел Прилучный собирается подать на Агату Муцениеце в суд за клевету

Прежде всего, Даниелова имеет в виду видео, на котором заплаканная Муцениеце рассказывает, что Прилучный поднял на неё руку в присутствии детей. Инцидент произошёл в разгар пандемии, уже после того, как супруги объявили о предстоящем разводе. Но по словам Даниеловой, некие свидетели как один утверждают, что это неправда.

«18 октября Агата выходила в Сеть с душераздирающими видео на разрыв аорты относительно того, какая она бедная несчастная покинутая мать. Для чего? Ранее она была амбассадором разведённых женщин, а в настоящий момент ей нужно стать амбассадором матерей, которые пострадали от противоправных действий второго родителя. Это репутационная история. Ей нужно шоу, привлечение внимания. Она пытается монетизировать эту ситуацию».

Павел Прилучный собирается подать на Агату Муцениеце в суд за клевету

Пытаясь пережить развод с Прилучным, Агата придумала целое шоу "Честный развод", в эфире которого обсуждала эту тему со знаменитостями. И конечно, периодически рассказывала что-то о жизни с бывшим мужем.

Даниелова также утверждает, что Муцениеце сама с неохотой идёт на контакт с сыном, за опеку над которым она борется: «Она самоутсранилась и заботится лишь о своем психическом и материальном здоровье, пишет ему, дай бог, раз в месяц, наверное. Мама знает, в какой школе он учится, какие секции посещает. Мама знает его график, она ни разу не позвонила ни в одно учреждение. Была одна встреча, более она встреч не просила».
№ 28
Матвей Брикун   24.06.2025 - 16:32
Точнее не Павел, а его адвокат. Не удивлюсь, если она сама это придумала. читать далее>>
№ 23
Дмитрий А. Мишин   23.06.2025 - 22:23
Дайте спокойно жить друг другу. Хватит этих разборок и т.п. читать далее>>
№ 22
Angelika77   23.06.2025 - 18:02
По-моему этот весь передел сына на чью либо сторону уже дошёл до маразма - помимо главного дела будут заводить и подавать дополнительно кучу исков друг на друга. читать далее>>
№ 21
TanaS   23.06.2025 - 07:25
... Может ему неприятно, что на его алименты еще и Дранга с потомством содержаться будет. Вот и расставляет точки над i. Вода камень точит. читать далее>>
№ 19
Mathilde   23.06.2025 - 01:00
... ... Да, это было бы правильнее с его стороны, некрасиво себя ведёт, не по мужски читать далее>>
Всего сообщений: 21
«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства
«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку»: Павел Прилучный выгнал Агату Муцениеце и детей из дома
