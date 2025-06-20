Павел Прилучный собирается подать на Агату Муцениеце в суд за клевету

20 июня в Головинском районном суде Москвы состоялось очередное слушание по делу об опеке
над 12-летним сыном Павла Прилучного
и Агаты Муцениеце
, на котором должно было быть принято финальное решение. Однако вынесение решения вновь отложили. Зато адвокат Прилучного Оксана Даниелова обрадовала
журналистов скандальной новостью: актёр намерен возбудить уголовное дело против бывшей жены за то, что она так долго и безнаказанно порочила его честь и достоинство.
«Мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Мы рады, что переводим этот вопрос в радикальную форму. В 2020 году Агата приобрела некую известность за счет того, что опорочила честь моего доверителя. Наша цель — пресечение порока и лжи, которую она распространяет в отношении Павла и ребенка. Мы перешли к радикальным мерам, потому что затронуты именно интересы ребенка: он полоскается в Сети, так как мать вынесла на обсуждение эту тему. Мы не давали никаких комментариев до определённого момента»
, — заявила Даниелова.
Прежде всего, Даниелова имеет в виду видео
, на котором заплаканная Муцениеце рассказывает, что Прилучный поднял на неё руку в присутствии детей. Инцидент произошёл в разгар пандемии, уже после того, как супруги объявили о предстоящем разводе. Но по словам Даниеловой, некие свидетели как один утверждают, что это неправда.
«18 октября Агата выходила в Сеть с душераздирающими видео на разрыв аорты относительно того, какая она бедная несчастная покинутая мать. Для чего? Ранее она была амбассадором разведённых женщин, а в настоящий момент ей нужно стать амбассадором матерей, которые пострадали от противоправных действий второго родителя. Это репутационная история. Ей нужно шоу, привлечение внимания. Она пытается монетизировать эту ситуацию»
.
Пытаясь пережить развод с Прилучным, Агата придумала целое шоу "Честный развод", в эфире которого обсуждала эту тему со знаменитостями. И конечно, периодически рассказывала что-то о жизни с бывшим мужем.
Даниелова также утверждает, что Муцениеце сама с неохотой идёт на контакт с сыном, за опеку над которым она борется: «Она самоутсранилась и заботится лишь о своем психическом и материальном здоровье, пишет ему, дай бог, раз в месяц, наверное. Мама знает, в какой школе он учится, какие секции посещает. Мама знает его график, она ни разу не позвонила ни в одно учреждение. Была одна встреча, более она встреч не просила».
