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Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов

21 июня
2025 год

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21 июня 2025
19 июня в Иваново открылся VII фестиваль «Пилот», который продлится до 22 июня. В конкурсной программе игровых сериалов представлено 17 новых проектов, а в документальной — 7. На церемонии открытия, состоявшейся на железнодорожном вокзале, были вручены первые награды — шоураннерам сериала «Фишер» Любови Львовой и Сергею Тарамаеву и режиссёру сериала «Трасса» и «Аутсорс» Душану Глигорову.
Среди гостей церемонии открытия были Александр Велединский, Александр Котт, Пётр Тодоровский, Ирина Пегова, Юлия Волкова, Нино Нинидзе, Александр Устюгов, Сергей Марин, Макар Хлебников, Артём Кошман, Ростислав Бершауэр и другие.

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Юлия Волкова

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Стася Толстая

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Ирина Пегова

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Макар Хлебников

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Нино Нинидзе

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Анна Ещенко

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Владимир Канухин

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Александр Устюгов

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Дарья Харченко

Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
фото: Ростислав Бершауэр
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обсуждение >>
№ 9
Никита Е. Никитин   23.06.2025 - 11:45
Нет ... читать далее>>
№ 8
Анастасия Ал. Благинина   23.06.2025 - 00:48
Ирина Пегова - красотка в любом виде! Ей идёт. А вот Дарья Харченко выглядит как современная выросшая вариация Неваляшки. Не было бы синего цвета в образе одежды, а лишь красный и белый, - было бы... читать далее>>
№ 7
Ariana Vs   23.06.2025 - 00:13
... Баба на чайник. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   22.06.2025 - 19:15
... Вот Пегова это точно ужас. Мало того что платье в горошек, так ещё эти огромные нелепые фонари на плечах. читать далее>>
№ 5
Larisa Lemeshonok (Красноярск)   22.06.2025 - 18:44
... Пегова - это ужас! читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов фотографии
Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов фотографии
Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов фотографии
Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов фотографии
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