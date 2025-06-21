Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов

19 июня в Иваново открылся VII фестиваль «Пилот», который продлится до 22 июня. В конкурсной программе игровых сериалов представлено 17 новых проектов, а в документальной — 7. На церемонии открытия, состоявшейся на железнодорожном вокзале, были вручены первые награды — шоураннерам сериала «Фишер» Любови Львовой
и Сергею Тарамаеву
и режиссёру сериала «Трасса»
и «Аутсорс» Душану Глигорову
.
Среди гостей церемонии открытия были Александр Велединский
, Александр Котт
, Пётр Тодоровский
, Ирина Пегова
, Юлия Волкова
, Нино Нинидзе
, Александр Устюгов
, Сергей Марин
, Макар Хлебников
, Артём Кошман
, Ростислав Бершауэр
и другие.
фото: Юлия Волкова
фото: Стася Толстая
фото: Ирина Пегова
фото: Макар Хлебников
фото: Нино Нинидзе
фото: Анна Ещенко
фото: Владимир Канухин
фото: Александр Устюгов
фото: Дарья Харченко фото: Ростислав Бершауэр
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