Адвокат Агаты Муцениеце заявила, что суд отклонил иск Прилучного о клевете

20 июня в Головинском районном суде Москвы прошло очередное заседание по поводу определения места жительства 12-летнего сына Павла Прилучного
и Агаты Муцениеце
Тимофея, на котором так и не было принято окончательное решение. Зато адвокат Прилучного Оксана Даниелова пообещала
засудить Муцениеце за клевету в адрес её клиента. И в очередной раз высказалась об отношениях актрисы с сыном.
Адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина
оперативно отреагировала на заявление Даниеловой, обвинив её в распространении недостоверной информации о характере отношений между матерью и сыном и нарушении правил закрытого судебного разбирательства.
«Дело рассматривается в закрытом режиме, так как затрагиваются права несовершеннолетнего ребёнка. Любая информация о нём может быть неверно истолкована и воспринята в первую очередь самим ребёнком. Распространение подобной информации в отношении ребёнка недопустимо, так как эти действия наносят существенный вред здоровью ребёнка. Ребёнок сейчас находится в возрасте, когда он наиболее подвержен влиянию»
, — заявила Наталья.
Напомним, что Даниелова уже несколько раз говорила
, будто Муцениеце "самоустранилась" от общения с сыном и не интересуется его жизнью. А история с судебным процессом нужна ей только для самопиара. По мнению Мелешкиной, заявления Даниеловой о судебном иске за клевету являются ни чем иным, как попытками заставить актрису замолчать. «Две прокуратуры уже рассмотрели эти жалобы и вынесли обоснованный и логичный отказ. Обращаем внимание, что все доказательства мы предоставляем суду и правоохранительным органам»
, — резюмировала Мелешкина.
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