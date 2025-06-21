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Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст

21 июня
2025 год

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21 июня 2025
19 июня в рамках ПМЭФ-2025 в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге состоялся закрытый премьерный показ исторического сериала «Государь» с Константином Плотниковым в роли Петра I. Первый эпизод сериала зрителям представила творческая команда проекта: генеральный продюсер Константин Эрнст, режиссёр Сергей Гинзбург и исполнители главных ролей Константин Плотников и Евгений Ткачук. Среди гостей премьеры были Дарья Мороз, Софья Эрнст, Рената Джало, Виталий Коваленко и другие.

Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст
фото: Евгений Ткачук

Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст
фото: Константин Плотников

Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст
фото: Константин Эрнст

Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст
фото: Рената Джало

Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст
фото: Дарья Мороз

Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст
фото: Софья Эрнст

Премьера сериала состоится 2 июля в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Кино1ТВ.
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Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст фотографии
Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст фотографии
Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст фотографии
Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст фотографии
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