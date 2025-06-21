Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст

19 июня в рамках ПМЭФ-2025 в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге состоялся закрытый премьерный показ исторического сериала «Государь»
с Константином Плотниковым
в роли Петра I. Первый эпизод сериала зрителям представила творческая команда проекта: генеральный продюсер Константин Эрнст
, режиссёр Сергей Гинзбург
и исполнители главных ролей Константин Плотников
и Евгений Ткачук
. Среди гостей премьеры были Дарья Мороз
, Софья Эрнст
, Рената Джало
, Виталий Коваленко
и другие.
фото: Евгений Ткачук
фото: Константин Плотников
фото: Константин Эрнст
фото: Рената Джало
фото: Дарья Мороз
фото: Софья Эрнст
Премьера сериала состоится 2 июля в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Кино1ТВ.
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