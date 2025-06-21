Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст

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Адвокат Агаты Муцениеце заявила, что суд отклонил иск Прилучного о клевете

20 июня

Павел Прилучный собирается подать на Агату Муцениеце в суд за клевету

Пять лет назад актриса обвинила мужа в домашнем насилии