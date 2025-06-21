«Мужское хобби священно»: Максим Матвеев рассказал, зачем носит перочинный нож

Во время пандемии, когда мы оказались наедине с самими собой и своими близкими, многие вспомнили, что у них есть руки и ими можно что-то делать. Вот и Максим Матвеев заперся в сарае и начал мастерить деревянные игрушки
. В свежем интервью журналу «Собака»
актёр рассказал о своём увлечении инструментами и о том, что не нужно во всём искать практической пользы.
«У меня много штук, которые, как может показаться, не имеют широкого бытового смысла. Например, тиски для мелких работ или ножи для фигурной резки — иногда я делаю ими игрушки. По большей части они просто лежат, а я трясусь над ними как наседка: не дай бог, кто-то потрогает или переложит с места на место. Зачем это мне надо? Это что-то сакральное, моё. Пригодится ли когда-то? Периодически приходит время.
А если сломается кран? У меня же всё есть, чтобы его починить! Пусть он ломается раз в 10 лет, но раз в 10 лет я буду готов! Любовь к инструментам мне досталась от деда, он был, что называется, рукастый человек. Перочинным ножом он делал примерно всё: косил траву на даче, мог починить обувь, вырезал мне каждую нашу прогулку в лесу дудочки из веток. И вот теперь я коллекционирую перочинные ножи, а один всегда лежит у меня в рюкзаке. Я привык, что у меня есть мультиинструмент. Однажды ехал в метро и увидел, что отходит поручень. Достал нож, прикрутил его, и все, можно спокойно ехать дальше. Бесполезная ли это вещь? До тех пор, пока ты не придумаешь, как ее применить».
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