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«Мужское хобби священно»: Максим Матвеев рассказал, зачем носит перочинный нож

21 июня
2025 год

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21 июня 2025
Во время пандемии, когда мы оказались наедине с самими собой и своими близкими, многие вспомнили, что у них есть руки и ими можно что-то делать. Вот и Максим Матвеев заперся в сарае и начал мастерить деревянные игрушки. В свежем интервью журналу «Собака» актёр рассказал о своём увлечении инструментами и о том, что не нужно во всём искать практической пользы.

«Мужское хобби священно»: Максим Матвеев рассказал, зачем носит перочинный нож

«У меня много штук, которые, как может показаться, не имеют широкого бытового смысла. Например, тиски для мелких работ или ножи для фигурной резки — иногда я делаю ими игрушки. По большей части они просто лежат, а я трясусь над ними как наседка: не дай бог, кто-то потрогает или переложит с места на место. Зачем это мне надо? Это что-то сакральное, моё. Пригодится ли когда-то? Периодически приходит время.

«Мужское хобби священно»: Максим Матвеев рассказал, зачем носит перочинный нож

А если сломается кран? У меня же всё есть, чтобы его починить! Пусть он ломается раз в 10 лет, но раз в 10 лет я буду готов! Любовь к инструментам мне досталась от деда, он был, что называется, рукастый человек. Перочинным ножом он делал примерно всё: косил траву на даче, мог починить обувь, вырезал мне каждую нашу прогулку в лесу дудочки из веток. И вот теперь я коллекционирую перочинные ножи, а один всегда лежит у меня в рюкзаке. Я привык, что у меня есть мультиинструмент. Однажды ехал в метро и увидел, что отходит поручень. Достал нож, прикрутил его, и все, можно спокойно ехать дальше. Бесполезная ли это вещь? До тех пор, пока ты не придумаешь, как ее применить».
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№ 1
Лера Говрилова (Москва)   21.06.2025 - 14:58
Красивый парень да еще и рукастый повезло Лизе читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Мужское хобби священно»: Максим Матвеев рассказал, зачем носит перочинный нож фотографии
«Мужское хобби священно»: Максим Матвеев рассказал, зачем носит перочинный нож фотографии
«Мужское хобби священно»: Максим Матвеев рассказал, зачем носит перочинный нож фотографии
«Мужское хобби священно»: Максим Матвеев рассказал, зачем носит перочинный нож фотографии
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