«Открыт к предложениям»: Глафира Тарханова показала старшего сына, который хочет стать моделью

22 июня
2025 год

22 июня 2025
41-летняя актриса и многодетная мать Глафира Тарханова, воспитывающая с мужем Алексеем Фадеевым пятерых детей, принципиально не делится их фотографиями в соцсетях. Но вчера актриса сделала исключение и выложила фотографии старшего сына Корнея, который в свои 17 лет решил попробовать себя в модельном бизнесе, а заодно завёл аккаунт в запретграме. По случаю чего актриса организовала Корнею первую профессиональную съёмку для портфолио, результатами которой и поделилась с подписчиками. Не забыв упомянуть, что Корней открыт к предложениям по работе.

№ 32
Андрей (Омск)   28.06.2025 - 16:49
... Худеть то зачем. По фоткам не понять какой у него рост и вес. Щеки немного пухлые, но и моделью можно быть разной. читать далее>>
№ 31
Эльнинья   27.06.2025 - 15:02
... Удачи в чём?))) читать далее>>
№ 30
Ангелина_Сокол   27.06.2025 - 13:14
Меня немного смутила фраза «обзавёлся страницей в запретграме». А у Корнея что в 17 лет до сих пор такой не было? читать далее>>
№ 28
Эмили Стивенс   25.06.2025 - 23:56
Такой взрослый сын у Глафиры. Похож на неё. Для модельного бизнеса данные у него есть, только лучше подстричься. Имхо. А если ростом не вышел, то есть и другие профессии... читать далее>>
№ 27
Мириночка (Харьков)   25.06.2025 - 23:14
Симпатичный парень, с необычной внешностью. Желаю удачи! читать далее>>
Всего сообщений: 30
