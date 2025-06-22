«Открыт к предложениям»: Глафира Тарханова показала старшего сына, который хочет стать моделью

41-летняя актриса и многодетная мать Глафира Тарханова
, воспитывающая с мужем Алексеем Фадеевым
пятерых детей, принципиально не делится
их фотографиями в соцсетях. Но вчера актриса сделала исключение и выложила фотографии старшего сына Корнея, который в свои 17 лет решил попробовать себя в модельном бизнесе, а заодно завёл аккаунт в запретграме. По случаю чего актриса организовала Корнею первую профессиональную съёмку для портфолио, результатами которой и поделилась с подписчиками. Не забыв упомянуть, что Корней открыт к предложениям по работе.
