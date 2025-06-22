Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина

Пока в разных точках планеты вспыхивают и затухают вооружённые конфликты, светская хроника была и остаётся островком стабильности и спокойствия. Что бы не случилось, представитель бомонда по обе стороны Атлантики будут исправно и регулярно получать приглашения на премьеры, бьюти-бранчи, презентации, ужины и прочие ассамблеи. И что бы не случилось, мы так и будем обсуждать их внешний вид. 9 июня на "звёздном ужине" модного дома Chanel, приуроченного к открытию кинофестиваля Tribeca, побывали Блейк Лайвли, Люси Лью, Джон Хэмм, Кайл МакЛахлен и другие.
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