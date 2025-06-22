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Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина

22 июня
2025 год

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22 июня 2025
Пока в разных точках планеты вспыхивают и затухают вооружённые конфликты, светская хроника была и остаётся островком стабильности и спокойствия. Что бы не случилось, представитель бомонда по обе стороны Атлантики будут исправно и регулярно получать приглашения на премьеры, бьюти-бранчи, презентации, ужины и прочие ассамблеи. И что бы не случилось, мы так и будем обсуждать их внешний вид. 9 июня на "звёздном ужине" модного дома Chanel, приуроченного к открытию кинофестиваля Tribeca, побывали Блейк Лайвли, Люси Лью, Джон Хэмм, Кайл МакЛахлен и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Люси Лью

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Блейк Лайвли

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Кайл МакЛахлен

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Роберт Де Ниро и Тиффани Чен

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Лили Джеймс

16 июня на мировой премьере фильма «Формула-1» в Нью-Йорке Брэд Питт вышел в свет со своей новой возлюбленной Инес де Рамон, состоявшей не так давно в браке с Полом Уэсли. Также на премьере побывали Хавьер Бардем и Джерри Холлиуэлл.

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Хавьер Бардем

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Брэд Питт и Инес да Рамон

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Джери Холлиуэлл

А в это время в Москвы Любовь Толкалина, Константин Крюков, Дарья Мороз и Ольга Кабо отмечали 120-летия отеля "Метрополь".

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Дарья Мороз

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Константин Крюков

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Любовь Толкалина

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Ольга Кабо

C 16 по 20 июня в Каннах прошёл фестиваль рекламы "Каннские львы", на котором отметились Райан Рейнольдс, Пэрис Хилтон, Риз Уизерспун и Патрик Шварценеггер.

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Риз Уизерспун

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Райан Рейнольдс

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Патрик Шварценеггер

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Пэрис Хилтон

17 июня в Неаполе прошёл показ круизной коллекции Max Mara, на котором побывали Гвинет Пэлтроу, Хейли Этвелл и Шэрон Стоун.

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Гвинет Пэлтроу

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Шэрон Стоун

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Хейли Этвелл

18 июня в Лондоне состоялась премьера зомби-триллера «28 лет спустя», на которой побывали Аарон Тейлор-Джонсон с супругой и Джоди Комер.

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Джоди Комер

Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина
фото: Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон
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обсуждение >>
№ 6
nord   24.06.2025 - 11:31
Напишешь,и сам почувствуешь себя участником светской хроники. :) читать далее>>
№ 5
Флорина   24.06.2025 - 06:00
Гвинет как-то рано постарела. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   23.06.2025 - 22:15
Крюков, Лейвли и Толкалина - новый каст для будущего фильма. Интересная подборка, что думаете? читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   23.06.2025 - 11:02
Константин Крюков просто шикарен! Если по-молодости был просто красавчиков и племянником Ф. Бондарчука, то теперь возмужал и играет на порядок лучше. Блейк Лайвли по-мне красавицей и не была, сейчас... читать далее>>
№ 2
Igor D.88   22.06.2025 - 20:36
Никто не блестит и на бомжей не похожи. На редкость почти одинаково выглядят. Везде платья и костюмы. Без рваного шмотья. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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фильмы
28 лет спустяФормула-1

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина фотографии
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