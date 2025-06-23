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Марк Эйдельштейн и Феликс Умаров попали в список самых перспективных россиян до 30 лет

23 июня
2025 год

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23 июня 2025
Forbes опубликовал список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, в который попали режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров и актер Марк Эйдельштейн.

Марк Эйдельштейн и Феликс Умаров попали в список самых перспективных россиян до 30 лет
фото: Феликс Умаров

Кроме того, в рейтинг попали блогеры (самой младшей участнице рейтинга Еве Карпикау всего четыре года), предприниматели, музыканты, стилисты и многие другие.

Марк Эйдельштейн и Феликс Умаров попали в список самых перспективных россиян до 30 лет
фото: Марк Эйдельштейн

Forbes ежегодно публикует рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, которые показывают высокие профессиональные результаты на российском рынке и за его пределами.
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обсуждение >>
№ 4
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 19:50
Вот специально зашла в соцсети посмотреть, кто такая Ева Карпикау - ну так контент у малышки самый обычный, чем она заслужила награду, не понятно. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 18:42
... НЕ могли ж они принять решение только по одной кинокартине про Пушкаина. Скорее отличился ещё чем-то. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   24.06.2025 - 16:06
По Умарову сложно судить, мне лично. Насколько перспективный, пусть решают спецы в киношном деле. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   23.06.2025 - 22:08
Ну так и есть. Завтра поищу полный список товарищей, даже любопытно стало. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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персоны
Феликс УмаровМарк Эйдельштейн
фильмы
Пророк. История Александра Пушкина

фотографии >>
Марк Эйдельштейн и Феликс Умаров попали в список самых перспективных россиян до 30 лет фотографии
Марк Эйдельштейн и Феликс Умаров попали в список самых перспективных россиян до 30 лет фотографии
Марк Эйдельштейн и Феликс Умаров попали в список самых перспективных россиян до 30 лет фотографии
Марк Эйдельштейн и Феликс Умаров попали в список самых перспективных россиян до 30 лет фотографии
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