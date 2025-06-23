Марк Эйдельштейн и Феликс Умаров попали в список самых перспективных россиян до 30 лет

Forbes опубликовал список
самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, в который попали режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров
и актер Марк Эйдельштейн
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фото: Феликс Умаров
Кроме того, в рейтинг попали блогеры (самой младшей участнице рейтинга Еве Карпикау всего четыре года), предприниматели, музыканты, стилисты и многие другие.
фото: Марк Эйдельштейн
Forbes ежегодно публикует рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, которые показывают высокие профессиональные результаты на российском рынке и за его пределами.
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