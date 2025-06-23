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Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко

23 июня
2025 год

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23 июня 2025
22 июня в Иваново состоялась церемония закрытия VII фестиваля сериалов «Пилот», на которой объявили победителей. Лучшим пилотом по мнению профессионального жюри стал сериал «Дыши» Анны Кузнецовой, зрители проголосовали за комедию «Олдскул» Александра Жигалкина, а в документальной программе победил проект «Арт — это я. Цирк». Поздравить победителей пришли Юлия Волкова, Анна Банщикова, Макар Хлебников, Анна Ещенко, Полина Ауг, Владимир Канухин и многие другие.

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Юлия Волкова

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Анна Банщикова

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Анна Ещенко

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Макар Хлебников

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Владимир Канухин

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Владислав Ценев

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Полина Ауг

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Алексей Боков

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Карен Арутюнов

Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко
фото: Никита Плахотнюк
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обсуждение >>
№ 5
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 19:46
Волковой точно не хватает кокошника и косы до пояса - русская девица-красавица)) читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   25.06.2025 - 15:51
... + ... Женщины ... надели (платья же, на себя, а не на кого-то, ну это так, ворчание лишь ;-)) И они да, именно что пришли на все-таки какое-то, но торжественное мероприятие, на закрытие кинофестиваля,... читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 18:44
Что "Олдскул" получил приз зрительских симпатий меня даже не удивляет, ожидаемо. Самой сериал понравился) читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   24.06.2025 - 16:03
... Женщины одели более официальную одежду, платья. Парни ближе к повседневному. Показательно, не важно в чем ты, главное что пришел. читать далее>>
№ 1
Angelika77   23.06.2025 - 17:11
Дамы на стиле, а мужчины как то не очень. А что касается "пилота", то я поддерживаю выбор жюри «Дыши» Анны Кузнецовой. Видела трейлер, читала сюжет, всё понравилось) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Пилот
персоны
Карен АрутюновПолина АугАнна БанщиковаАлексей БоковЮлия ВолковаАнна ЕщенкоАлександр ЖигалкинВладимир КанухинАнна Кузнецова (II)Никита ПлахотнюкМакар ХлебниковВладислав Ценёв
фильмы
АРТ — это ЯДышиОлдскул

фотографии >>
Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко фотографии
Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко фотографии
Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко фотографии
Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко фотографии
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