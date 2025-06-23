Пилот-2025: Полина Ауг, Макар Хлебников и Анна Ещенко

22 июня в Иваново состоялась церемония закрытия VII фестиваля сериалов «Пилот», на которой объявили победителей. Лучшим пилотом по мнению профессионального жюри стал сериал «Дыши» Анны Кузнецовой
, зрители проголосовали за комедию «Олдскул» Александра Жигалкина
, а в документальной программе победил проект «Арт — это я. Цирк»
. Поздравить победителей пришли Юлия Волкова
, Анна Банщикова
, Макар Хлебников
, Анна Ещенко
, Полина Ауг
, Владимир Канухин
и многие другие.
фото: Юлия Волкова
фото: Анна Банщикова
фото: Анна Ещенко
фото: Макар Хлебников
фото: Владимир Канухин
фото: Владислав Ценев
фото: Полина Ауг
фото: Алексей Боков
фото: Карен Арутюнов фото: Никита Плахотнюк
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