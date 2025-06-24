Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка

36-летняя Агата Муцениеце
натренировалась делать из личной жизни инфоповоды и вот спустя два месяца прогрева в соцсетях наконец объявила, что беременна. Актриса опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в облегающем платье вместе с дочерью Мией и женихом Петром Дрангой
. Таким образом Агата подтвердила ходившие с конца апреля слухи о скором пополнении в семье.
В начале мая стало известно
, что актриса приняла предложение Петра Дранги выйти за него замуж. Впервые возлюбленные вместе вышли в свет в декабре прошлого года.
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