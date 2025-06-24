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Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка

24 июня
2025 год

Лайфстайл >>
24 июня 2025
36-летняя Агата Муцениеце натренировалась делать из личной жизни инфоповоды и вот спустя два месяца прогрева в соцсетях наконец объявила, что беременна. Актриса опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в облегающем платье вместе с дочерью Мией и женихом Петром Дрангой. Таким образом Агата подтвердила ходившие с конца апреля слухи о скором пополнении в семье.

Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка

Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка

Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка

Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка

Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка

Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка

В начале мая стало известно, что актриса приняла предложение Петра Дранги выйти за него замуж. Впервые возлюбленные вместе вышли в свет в декабре прошлого года.
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обсуждение >>
№ 7
Лемончик   25.06.2025 - 21:42
Надо Прилучному еще дочь от туда забрать Баба, похоже, совсем того Петра жалко. Зачем ему это чудо? читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 19:45
... Я тоже заценила юмор, точно подмеченный. Это в семье Харламовых только мучаются догадками "беременна или нет", а здесь всё чётко и ясно - беременна. читать далее>>
№ 5
TanaS   25.06.2025 - 12:03
... Это была шутка юмора, по мотивам публикаций Лайфстайл. Зачетная, кстати. читать далее>>
№ 4
Николетта Ольговна (Москва)   25.06.2025 - 07:26
... Причём здесь Харламов? Он женат на Катерине Ковальчук, его бывшая жена - Кристина Асмус, а Агата - бывшая жена Павла Прилучного. Какая же у вас каша в голове, лишь бы откомментировать читать далее>>
№ 3
TanaS   24.06.2025 - 16:53
Вот и не хочется критиковать, но надеть избраннику треники на беременную фотосессию, это как-то перебор. Так же как и босоножки на носки. А Мия - просто очаровашка. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка фотографии
Это официально: Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка фотографии
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