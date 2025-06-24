Яна Чурикова призналась, что ее сердце снова занято

Восемь лет назад Яна Чурикова
развелась с пиарщиком Денисом Лазаревым и с тех пор не рассказывала о личной жизни. А на днях 46-летняя телеведущая заявила
, что снова состоит в отношениях.
«Я отмечу личную жизнь на 8 из 10, давая эти два балла на то, что личная жизнь, как ничто другое, зависит от работы двоих в паре. И это такая важная история, что ты не можешь ее игнорировать. Сколько бы ты лет ни был в отношениях. И, кстати, количество лет, в них проведенных, никак не спасает и не является никакой гарантией. Это работа здесь и сейчас»
, — заявила Чурикова на шоу «Просто повезло».
Телеведущая добавила, что предпочитает держать в тайне личность возлюбленного: «Я бы сохранила эту восьмерку в тайне, потому что именно личная жизнь является тем местом, о котором чем меньше ты рассказываешь, тем лучше. Я не знаю, как это работает, но это как-то работает. То, чем ты поделился, в момент произнесения перестает таким быть. Я это прекрасно выучила на предыдущих своих взаимоотношениях. Поэтому мой самый большой совет — не трындите»
, — добавила Чурикова.
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