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Яна Чурикова призналась, что ее сердце снова занято

24 июня
2025 год

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24 июня 2025
Восемь лет назад Яна Чурикова развелась с пиарщиком Денисом Лазаревым и с тех пор не рассказывала о личной жизни. А на днях 46-летняя телеведущая заявила, что снова состоит в отношениях.

Яна Чурикова призналась, что ее сердце снова занято

«Я отмечу личную жизнь на 8 из 10, давая эти два балла на то, что личная жизнь, как ничто другое, зависит от работы двоих в паре. И это такая важная история, что ты не можешь ее игнорировать. Сколько бы ты лет ни был в отношениях. И, кстати, количество лет, в них проведенных, никак не спасает и не является никакой гарантией. Это работа здесь и сейчас», — заявила Чурикова на шоу «Просто повезло».

Телеведущая добавила, что предпочитает держать в тайне личность возлюбленного: «Я бы сохранила эту восьмерку в тайне, потому что именно личная жизнь является тем местом, о котором чем меньше ты рассказываешь, тем лучше. Я не знаю, как это работает, но это как-то работает. То, чем ты поделился, в момент произнесения перестает таким быть. Я это прекрасно выучила на предыдущих своих взаимоотношениях. Поэтому мой самый большой совет — не трындите», — добавила Чурикова.

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обсуждение >>
№ 4
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 19:48
Лично мне глубоко фиолетово, занято сердце Чуриковой или нет. Я думаю многие здесь поддержать меня. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   25.06.2025 - 18:40
Восемь лет отдыхала, пока не надумала очередные отношения. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 18:38
Суженному как-то не очень наверное, что его оценили на 8 из 10. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   24.06.2025 - 16:00
Дала о себе знать после Фабрики звезд. Хорошо, когда все хорошо. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Яна Чурикова призналась, что ее сердце снова занято фотографии
Яна Чурикова призналась, что ее сердце снова занято фотографии
Яна Чурикова призналась, что ее сердце снова занято фотографии
Яна Чурикова призналась, что ее сердце снова занято фотографии
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