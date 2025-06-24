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«Я чувствовал отчаяние»: Брэд Питт признался, что посещал собрания анонимных алкоголиков

24 июня
2025 год

Лайфстайл >>
24 июня 2025
Брэд Питт признался, что после развода с Анджелиной Джоли он ходил на собрания анонимных алкоголиков. О том, как это было, актер рассказал на подкасте Armchair Expert.

«Я чувствовал отчаяние»: Брэд Питт признался, что посещал собрания анонимных алкоголиков

«Я чувствовал отчаяние, мне нужно было себя как-то разбудить. Я пробовал все подряд, все, что мне давали. Это было трудное время. Мне нужна была перезагрузка», — поделился Брэд. Он отметил, что сперва ему было сложно рассказывать о своем недуге незнакомцам, однако вскоре их открытость помогла преодолеть дискомфорт: «Это помогло мне думать о том, что я хочу выйти из зоны комфорта и посмотреть, что произойдёт. И тогда мне это действительно понравилось. Я просто подумал, что это невероятно — мужчины делятся своим опытом, своими слабостями, своими промахами, своими желаниями, своими болями и при этом много шутят».

Алкоголизм Питта стал основной причиной, по которой они развелись с Джоли: как сообщала актриса, в состоянии опьянения он становился неуправляемым и позволял себе жестокое обращение с домашними. Последней каплей стал эпизод в самолете, когда, по словам Джоли, актер ударил ее и одного из их детей.
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№ 2
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 19:42
Даже трудно представить Бреда Пита в таком состоянии....Он же эталон красоты, правда ушедших лет. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   25.06.2025 - 18:39
Хотел бы увидеть посиделки анонимных алкоголиков, как ему там среди простых людей. Стояла очередь за автографом и селфи. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Я чувствовал отчаяние»: Брэд Питт признался, что посещал собрания анонимных алкоголиков фотографии
«Я чувствовал отчаяние»: Брэд Питт признался, что посещал собрания анонимных алкоголиков фотографии
«Я чувствовал отчаяние»: Брэд Питт признался, что посещал собрания анонимных алкоголиков фотографии
«Я чувствовал отчаяние»: Брэд Питт признался, что посещал собрания анонимных алкоголиков фотографии
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