«Я чувствовал отчаяние»: Брэд Питт признался, что посещал собрания анонимных алкоголиков

Брэд Питт
признался, что после развода с Анджелиной Джоли
он ходил на собрания анонимных алкоголиков. О том, как это было, актер рассказал
на подкасте Armchair Expert.
«Я чувствовал отчаяние, мне нужно было себя как-то разбудить. Я пробовал все подряд, все, что мне давали. Это было трудное время. Мне нужна была перезагрузка»
, — поделился Брэд. Он отметил, что сперва ему было сложно рассказывать о своем недуге незнакомцам, однако вскоре их открытость помогла преодолеть дискомфорт: «Это помогло мне думать о том, что я хочу выйти из зоны комфорта и посмотреть, что произойдёт. И тогда мне это действительно понравилось. Я просто подумал, что это невероятно — мужчины делятся своим опытом, своими слабостями, своими промахами, своими желаниями, своими болями и при этом много шутят»
.
Алкоголизм Питта стал основной причиной, по которой они развелись с Джоли: как сообщала актриса, в состоянии опьянения он становился неуправляемым
и позволял себе жестокое обращение с домашними. Последней каплей стал эпизод в самолете
, когда, по словам Джоли, актер ударил ее и одного из их детей.
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