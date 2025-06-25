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Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной

25 июня
2025 год

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25 июня 2025
24 июня в московском Театре имени Моссовета состоялась церемония прощания с народной артисткой России Валентиной Талызиной, где она проработала более 60 лет. Проводить актрису в последний путь пришли дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия Талызина вместе с мужем Сергеем Новосадом, а также Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Станислав Бондаренко, Валерий Баринов и многие другие.

Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной
фото: Сергей Новосад, Анастасия Талызина и Ксения Хаирова

Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной
фото: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной
фото: Станислав Бондаренко

Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной
фото: Валерий Баринов

Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной
фото: Александр Яцко и Маргарита Юдина

Во время церемонии артисты делились своими воспоминаниями об Валентине Илларионовне. Елена Валюшкина рассказала, что их связывали долгие и сложные творческие отношения. В начале работы Талызина взяла ее под своеобразную опеку: «Эта девочка ничего не сыграет - была уверена она. Идем к Виктюку. Берем ящик шампанского. Он научит, говорила Талызина. По каким-то независящим от нас причинам, Валентина Илларионовна вышла из состава спектакля, а после премьеры меня похвалила».

Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной
фото: Елена Валюшкина

Анатолий Васильев признался, что Талызина всегда умела его рассмешить: «Мне не верится. Ведь когда много лет работаешь на сцене с человеком, который сохранил школу Завадского... Для меня она всегда останется живой. У нее всегда для меня были три анекдота, убойных совершенно, поэтому говорить о ней в прошлом очень тяжело. Ведь это прошлое сделало нас теми, кто мы сейчас есть».

Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной
фото: Анатолий Васильев
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№ 1
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 19:35
Вчера показывали по новостям церемонию прощания: все в таком трауре, столько артистов и известных людей пришло...Царство небесное Талызиной! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной фотографии
Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной фотографии
Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной фотографии
Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной фотографии
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