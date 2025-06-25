Юлия Высоцкая, Виктор Баринов и Елена Валюшкина простились с Валентиной Талызиной

фото: Сергей Новосад, Анастасия Талызина и Ксения Хаирова
фото: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
фото: Станислав Бондаренко
фото: Валерий Баринов
фото: Александр Яцко и Маргарита Юдина
Во время церемонии артисты делились своими воспоминаниями об Валентине Илларионовне. Елена Валюшкина рассказала, что их связывали долгие и сложные творческие отношения. В начале работы Талызина взяла ее под своеобразную опеку: «Эта девочка ничего не сыграет - была уверена она. Идем к Виктюку. Берем ящик шампанского. Он научит, говорила Талызина. По каким-то независящим от нас причинам, Валентина Илларионовна вышла из состава спектакля, а после премьеры меня похвалила».
фото: Елена Валюшкина
Анатолий Васильев признался, что Талызина всегда умела его рассмешить: «Мне не верится. Ведь когда много лет работаешь на сцене с человеком, который сохранил школу Завадского... Для меня она всегда останется живой. У нее всегда для меня были три анекдота, убойных совершенно, поэтому говорить о ней в прошлом очень тяжело. Ведь это прошлое сделало нас теми, кто мы сейчас есть».
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