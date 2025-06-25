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Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова

25 июня
2025 год

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25 июня 2025
24 июня в Summer Cinema by KION прошла светская премьера сериала «Театральная зона» с Борисом Дергачевым, Никитой Кологривым и Виталием Хаевым в главных ролях. Комедию о том, как тюрьма становится театральной площадкой, первыми посмотрели Наталья Рудова, Денис Власенко, Денис Шведов, Владимир Канухин, Дарья Харченко, Ирина Безрукова, Саша Черкасова и многие другие.

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Наталья Рудова

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Денис Шведов

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Анастасия Решетова

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Денис Власенко

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Лукерья Ильяшенко

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Анна Азарова

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Анна Чурина

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Владимир Канухин

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Саша Черкасова

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Дарья Харченко

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Ирина Безрукова

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Борис Дергачев

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Михаил Тройник

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Дарья Жовнер

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Елена Старостина

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Женя Малахова

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Ксения Суркова

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Сергей Комаров

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
фото: Татьяна Струженкова

Эксклюзивная премьера сериала «Театральная зона» состоится 1 июля в онлайн-кинотеатре KION.

«Театральная зона»
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обсуждение >>
№ 2
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 19:37
Я Шведова вообще не узнала - постарел так, что ужас. Даже модная молодёжная одежда не помогла спасти ситуацию. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   25.06.2025 - 18:36
Актеры свои роли играли как последние. читать далее>>
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Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова фотографии
Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова фотографии
Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова фотографии
Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова фотографии
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