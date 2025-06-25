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25 июня 2025
/
Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова
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25 июня 2025
24 июня в Summer Cinema by KION прошла светская премьера сериала
«Театральная зона»
с
Борисом Дергачевым
,
Никитой Кологривым
и
Виталием Хаевым
в главных ролях. Комедию о том, как тюрьма становится театральной площадкой, первыми посмотрели
Наталья Рудова
,
Денис Власенко
,
Денис Шведов
,
Владимир Канухин
,
Дарья Харченко
,
Ирина Безрукова
,
Саша Черкасова
и многие другие.
фото: Наталья Рудова
фото: Денис Шведов
фото: Анастасия Решетова
фото: Денис Власенко
фото: Лукерья Ильяшенко
фото: Анна Азарова
фото: Анна Чурина
фото: Владимир Канухин
фото: Саша Черкасова
фото: Дарья Харченко
фото: Ирина Безрукова
фото: Борис Дергачев
фото: Михаил Тройник
фото: Дарья Жовнер
фото: Елена Старостина
фото: Женя Малахова
фото: Ксения Суркова
фото: Сергей Комаров
фото: Татьяна Струженкова
Эксклюзивная премьера сериала
«Театральная зона»
состоится 1 июля в онлайн-кинотеатре
KION
.
«Театральная зона»
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обсуждение >>
№ 2
Sveta_21Ermolova
25.06.2025 - 19:37
Я Шведова вообще не узнала - постарел так, что ужас. Даже модная молодёжная одежда не помогла спасти ситуацию.
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№ 1
Киноман1985
25.06.2025 - 18:36
Актеры свои роли играли как последние.
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Всего сообщений: 2
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