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«Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка»

26 июня
2025 год

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26 июня 2025
21-летняя Алена Долголенко только-только выпускается из Школы-студии МХАТ, но уже успела сыграть жену Александра Пушкина в «Пророке», засветиться в сериале «Урок» и попасть во второй сезон популярного триллера «Фишер». За всеми громкими премьерами стоит большая эмоциональная и актерская работа. В интервью журналу «Hello!» Алена рассказала о поддерживающем разговоре с Юрой Борисовым, который помог ей справиться с фрустрацией после выхода их общего фильма.

«Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка»

«Вообще, мне везет: где бы я ни работала, мне встречаются потрясающие люди. Тот же Юра Борисов. На следующий день после премьеры «Пророка» я проснулась и почему-то не могла перестать плакать, не справилась с эмоциями. Позвонила Юре и сказала: «И что теперь? Как я дальше? Я боюсь стать плохим человеком». А он ответил: «Да, можешь стать плохим человеком, а можешь и не стать. Все будет нормально. Живи как хочешь и принимай все, что происходит». Меня это вдруг так отрезвило: чего я, действительно, парюсь. Могу я как-то измениться? Могу. А могу и обратно вернуться. Если сделаю ошибку, это не означает конец пути», — поделилась актриса.

«Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка»

Алена также порассуждала о своем успехе: «Вот что такое талант? Черт его знает. Внешность? Как это оценить? Кто-то считает, что я бездарная. А кто-то говорит: о, какая интересная девочка. Как будто бы то, как складывается этот путь, никак к тебе не относится. Ты словно бы должен делать все, что можешь, а дальше оно само. Сказать, что я талантливее, что усерднее трудилась, наверное, будет неверно. Я хотела, старалась — это точно».
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№ 3
Тульский парень   27.06.2025 - 17:08
... ага, вдруг стал психолого-преподавателем. стоило всего сняться в Аноре. странном фильме, который попал на Оскар, каким образом не понятно. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   27.06.2025 - 13:10
Оказывается Борисов может ещё на полставки работать психологом. Хотя думаю переубедить и успокоить Долголенко было не трудно. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   26.06.2025 - 16:16
... Точно так и всегда это работает! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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персоны
Юра БорисовАлёна Долголенко
фильмы
Пророк. История Александра ПушкинаУрокФишер. Затмение
театры
Учебный театр Школы-студии МХАТ

фотографии >>
«Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка» фотографии
«Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка» фотографии
«Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка» фотографии
«Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка» фотографии
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