«Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка»

21-летняя Алена Долголенко
только-только выпускается из Школы-студии МХАТ
, но уже успела сыграть жену Александра Пушкина в «Пророке»
, засветиться в сериале «Урок»
и попасть во второй сезон популярного триллера «Фишер»
. За всеми громкими премьерами стоит большая эмоциональная и актерская работа. В интервью журналу «Hello!» Алена рассказала
о поддерживающем разговоре с Юрой Борисовым
, который помог ей справиться с фрустрацией после выхода их общего фильма.
«Вообще, мне везет: где бы я ни работала, мне встречаются потрясающие люди. Тот же Юра Борисов. На следующий день после премьеры «Пророка» я проснулась и почему-то не могла перестать плакать, не справилась с эмоциями. Позвонила Юре и сказала: «И что теперь? Как я дальше? Я боюсь стать плохим человеком». А он ответил: «Да, можешь стать плохим человеком, а можешь и не стать. Все будет нормально. Живи как хочешь и принимай все, что происходит». Меня это вдруг так отрезвило: чего я, действительно, парюсь. Могу я как-то измениться? Могу. А могу и обратно вернуться. Если сделаю ошибку, это не означает конец пути»
, — поделилась актриса.
Алена также порассуждала о своем успехе: «Вот что такое талант? Черт его знает. Внешность? Как это оценить? Кто-то считает, что я бездарная. А кто-то говорит: о, какая интересная девочка. Как будто бы то, как складывается этот путь, никак к тебе не относится. Ты словно бы должен делать все, что можешь, а дальше оно само. Сказать, что я талантливее, что усерднее трудилась, наверное, будет неверно. Я хотела, старалась — это точно»
.
обсуждение >>