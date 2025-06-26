«Тусовки — это достаточно сложно»: Денис Прытков признался, что не любит светскую жизнь

Денис Прытков живет на два города и редко появляется на светских мероприятиях. В интервью журналу «ОК!» актер признался
, что далек от киношных вечеринок.
«Я живу на два города и каждый месяц меня бросает, как часовой маятник, из стороны в сторону. Если в процессе работы у меня возникает полноценная неделя выходных — я покупаю билет на ночной поезд и еду домой, в Петербург, повидаться с семьей, друзьями и просто сделать передышку. Питер — мое место силы.
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Рецензия на сериал «Чужие деньги»
Тусовки — достаточно сложно для меня на постоянной основе. Безусловно, я прихожу на некоторые премьеры, премии и другие мероприятия. Мы с агентом друг друга чувствуем и понимаем, она знает мое отношение к подобного рода местам, иногда она может мне сказать: «Денис, на это обязательно надо пойти», и я иду, так как это часть нашей профессии. Но в большей степени я их пропускаю либо за неимением времени, либо из-за нежелания. Но если в моей жизни были бы кинотусовки 5/2, то я себе задал бы вопрос — а тем ли ты занимаешься?»
— поделился Денис.
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