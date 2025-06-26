«Тусовки — это достаточно сложно»: Денис Прытков признался, что не любит светскую жизнь

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26 июня «Мне это помогло пережить безработицу и безделье»: Денис Прытков о занятиях иллюстрацией На карантине актер рисовал каждый день

26 июня «Это другой язык, который надо изучать»: Денис Прытков о криптовалюте Актеру пришлось погрузиться в тему для съемок в сериале «Чужие деньги»

26 июня «Меня это так отрезвило»: Алена Долголенко о разговоре с Юрой Борисовым после премьеры «Пророка» Разбираем актера на цитаты