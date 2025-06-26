Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Тусовки — это достаточно сложно»: Денис Прытков признался, что не любит светскую жизнь

26 июня
2025 год

Лайфстайл >>
26 июня 2025
Денис Прытков живет на два города и редко появляется на светских мероприятиях. В интервью журналу «ОК!» актер признался, что далек от киношных вечеринок.

«Тусовки — это достаточно сложно»: Денис Прытков признался, что не любит светскую жизнь

«Я живу на два города и каждый месяц меня бросает, как часовой маятник, из стороны в сторону. Если в процессе работы у меня возникает полноценная неделя выходных — я покупаю билет на ночной поезд и еду домой, в Петербург, повидаться с семьей, друзьями и просто сделать передышку. Питер — мое место силы.

Читать Рецензия на сериал «Чужие деньги»

Тусовки — достаточно сложно для меня на постоянной основе. Безусловно, я прихожу на некоторые премьеры, премии и другие мероприятия. Мы с агентом друг друга чувствуем и понимаем, она знает мое отношение к подобного рода местам, иногда она может мне сказать: «Денис, на это обязательно надо пойти», и я иду, так как это часть нашей профессии. Но в большей степени я их пропускаю либо за неимением времени, либо из-за нежелания. Но если в моей жизни были бы кинотусовки 5/2, то я себе задал бы вопрос — а тем ли ты занимаешься?» — поделился Денис.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Криптомания: Стася Милославская, Максим Матвеев и Гоша Куценко
персоны
Денис Прытков
фильмы
Чужие деньги

фотографии >>
«Тусовки — это достаточно сложно»: Денис Прытков признался, что не любит светскую жизнь фотографии
«Тусовки — это достаточно сложно»: Денис Прытков признался, что не любит светскую жизнь фотографии
«Тусовки — это достаточно сложно»: Денис Прытков признался, что не любит светскую жизнь фотографии
«Тусовки — это достаточно сложно»: Денис Прытков признался, что не любит светскую жизнь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Мастюгин
26 июня ушёл из жизни режиссёр Юрий Мастюгин.
Валерий Рыбарев
25 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Рыбарев.
Леонид Гушанский
25 июня ушёл из жизни актёр Леонид Гушанский.
Эне Ярвис
24 июня ушла из жизни актриса Эне Ярвис.
Гуж Манукян
24 июня ушёл из жизни актёр Гуж Манукян.

День рождения >>

Нодар Джанелидзе
Карина Каграманян
Владимир Краснопольский (II)
Юлия Марченко
Владимир Разумовский
Анна Синякина
Юлия Тархова
Виктор Уральский
Алина Цибизова
Дани Бун
Флоранс Луаре
Крис О'Доннелл
Ник Офферман
Элинор Паркер
Брендон Скленар
Джейсон Шварцман
все родившиеся 26 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Чингис-Хан
исторический комикс
Россия, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Шпионская свадьба
боевик, комедия
США, Кипр, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram