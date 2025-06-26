Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Освобождение»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это другой язык, который надо изучать»: Денис Прытков о криптовалюте

26 июня
2025 год

Лайфстайл >>
26 июня 2025
15 мая в онлайн-кинотеатрах Иви и START вышла криминальная драма «Чужие деньги» о московском криптоаферисте и похожем на него как две капли воды неудачнике из Твери, который оказался втянут в мир больших денег и разборок. Одну из ролей в сериале сыграл Денис Прытков. В интервью журналу «ОК!» актер поделился впечатлениями от погружения в мир криптовалюты.

«Это другой язык, который надо изучать»: Денис Прытков о криптовалюте

«Безусловно, я понимаю, что такое криптовалюта, но это отдельный мир, который существует параллельно мне. Я много раз пытался понять и включиться в эту тему. Во время съемок смотрел разные обзоры и блоги о крипте, транзакциях, сайтах — в целом о том, как это устроено. Моментами тяжело было уложить информацию себе в голову. Иногда кажется, что это просто другой язык, который надо изучать и изучать», — поделился Денис.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
деньги

фотографии >>
«Это другой язык, который надо изучать»: Денис Прытков о криптовалюте фотографии
«Это другой язык, который надо изучать»: Денис Прытков о криптовалюте фотографии
«Это другой язык, который надо изучать»: Денис Прытков о криптовалюте фотографии
«Это другой язык, который надо изучать»: Денис Прытков о криптовалюте фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Освобождение»

Скорбим

Юрий Мастюгин
26 июня ушёл из жизни режиссёр Юрий Мастюгин.
Валерий Рыбарев
25 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Рыбарев.
Леонид Гушанский
25 июня ушёл из жизни актёр Леонид Гушанский.
Эне Ярвис
24 июня ушла из жизни актриса Эне Ярвис.
Гуж Манукян
24 июня ушёл из жизни актёр Гуж Манукян.

День рождения >>

Нодар Джанелидзе
Карина Каграманян
Владимир Краснопольский (II)
Юлия Марченко
Владимир Разумовский
Анна Синякина
Юлия Тархова
Виктор Уральский
Алина Цибизова
Дани Бун
Флоранс Луаре
Крис О'Доннелл
Ник Офферман
Элинор Паркер
Брендон Скленар
Джейсон Шварцман
все родившиеся 26 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Чингис-Хан
исторический комикс
Россия, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Шпионская свадьба
боевик, комедия
США, Кипр, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?