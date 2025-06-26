«Это другой язык, который надо изучать»: Денис Прытков о криптовалюте

15 мая в онлайн-кинотеатрах Иви и START вышла криминальная драма «Чужие деньги»
о московском криптоаферисте и похожем на него как две капли воды неудачнике из Твери, который оказался втянут в мир больших денег и разборок. Одну из ролей в сериале сыграл Денис Прытков
. В интервью журналу «ОК!» актер поделился впечатлениями
от погружения в мир криптовалюты.
«Безусловно, я понимаю, что такое криптовалюта, но это отдельный мир, который существует параллельно мне. Я много раз пытался понять и включиться в эту тему. Во время съемок смотрел разные обзоры и блоги о крипте, транзакциях, сайтах — в целом о том, как это устроено. Моментами тяжело было уложить информацию себе в голову. Иногда кажется, что это просто другой язык, который надо изучать и изучать»
, — поделился Денис.
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