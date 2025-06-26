«Мне это помогло пережить безработицу и безделье»: Денис Прытков о занятиях иллюстрацией

Денис Прытков
параллельно актерской карьере развивается как иллюстратор. В запретграме он ведет блог «Художник боли», в котором делится своими работами на злобу дня и даже коллаборирует с брендами. Однако сейчас Денис поставил хобби на паузу из-за занятости на площадке. Об этом он рассказал
в беседе с журналом «ОК!».
«Во время ковида, когда я это придумал, мне такое времяпровождение очень помогло пережить безработицу и безделье. Я рисовал каждый день, практически с утра до вечера, мой мозг был всегда в каком-то творческом потоке, желании придумать что-то новое. Во времена студенчества я зачем-то сказал, что умею рисовать, потом последующие четыре года рисовал все программки для спектаклей, пригласительные и прочие вещи для курса. Рисование — скорее, одна из граней самореализации и момент медитации»
, — поделился Денис.
Увлечение рисованием у актера с детства. Его отец — художник по стеклу, поэтому много времени Денис проводил в его мастерской: «На меня очень повлияла профессия отца и мамы. Они вместе работали. Я часто приходил к ним после уроков в мастерские. После школы около четырех лет я работал у отца, только потом решился поступать в театральную академию. Это был очень серьезный опыт, который многое во мне поменял. Как минимум, понял, чем я хочу заниматься по жизни»
.
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