Долгая помолвка: Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Первые слухи
о расставании Кэти Перри
и Орландо Блума
появились в начале июня: согласно источникам таблоида Page Six, пара ждала окончания концертного тура Кэти, чтобы официально объявить о разрыве. Причиной которого, возможно, стал шторм критики, обрушившийся на Кэти в последнее время, и вялая поддержка певицы со стороны Орландо. В этом году у Кэти не складывается, что бы она не сделала, всё вызывает резкую критику: раскритикован её новый альбом, высмеяны её танцевальные номера
, подготовленные к концертному туру, но особенно досталось певице за 11-минутный полёт
в космос на корабле Джеффа Безоса
Blue Origin.
Общественность возмутило поведение Кэти во время и после полёта: она
недостаточно долго смотрела в иллюминатор
много фотографировалась, пиарила свой концертный тур и паясничала. А по прилёте стала целовать землю,
видимо, испытывая благодарность за то, что приземлилась там же, откуда улетела, а не, скажем, в Афганистане.
По слухам, отсутствие поддержки со стороны Орландо стало последней каплей в океане копившихся годами разногласий пары.
На днях US Weekly
со ссылкой на источник, близкий к паре, сообщил, что Кэти и Орландо расстались друзьями и не живут вместе с конца апреля, когда начался концертный тур Кэти. И что особенно приятно: они так и не успели узаконить свои отношения, а значит, им не придётся проходить через опустошающую сердца, мозги и карманы процедуру развода. Однако у них могут возникнуть трудности в спорах об опеке над 4-летней дочерью Дейзи.
Это не первое расставание пары: познакомившись в 2016 году на вручении премии "Золотой Глобус", артисты закрутили роман на год, потом расстались и воссоединились уже в 2019 году на более серьёзных условиях: Орландо сделал Кэти предложение в вертолёте
, а Кэти родила
ему ребёнка.
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