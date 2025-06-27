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Долгая помолвка: Кэти Перри и Орландо Блум расстались

27 июня
2025 год

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27 июня 2025
Первые слухи о расставании Кэти Перри и Орландо Блума появились в начале июня: согласно источникам таблоида Page Six, пара ждала окончания концертного тура Кэти, чтобы официально объявить о разрыве. Причиной которого, возможно, стал шторм критики, обрушившийся на Кэти в последнее время, и вялая поддержка певицы со стороны Орландо. В этом году у Кэти не складывается, что бы она не сделала, всё вызывает резкую критику: раскритикован её новый альбом, высмеяны её танцевальные номера, подготовленные к концертному туру, но особенно досталось певице за 11-минутный полёт в космос на корабле Джеффа Безоса Blue Origin.

Долгая помолвка: Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Общественность возмутило поведение Кэти во время и после полёта: она недостаточно долго смотрела в иллюминатор много фотографировалась, пиарила свой концертный тур и паясничала. А по прилёте стала целовать землю, видимо, испытывая благодарность за то, что приземлилась там же, откуда улетела, а не, скажем, в Афганистане. По слухам, отсутствие поддержки со стороны Орландо стало последней каплей в океане копившихся годами разногласий пары.

Долгая помолвка: Кэти Перри и Орландо Блум расстались

На днях US Weekly со ссылкой на источник, близкий к паре, сообщил, что Кэти и Орландо расстались друзьями и не живут вместе с конца апреля, когда начался концертный тур Кэти. И что особенно приятно: они так и не успели узаконить свои отношения, а значит, им не придётся проходить через опустошающую сердца, мозги и карманы процедуру развода. Однако у них могут возникнуть трудности в спорах об опеке над 4-летней дочерью Дейзи.

Долгая помолвка: Кэти Перри и Орландо Блум расстались


Это не первое расставание пары: познакомившись в 2016 году на вручении премии "Золотой Глобус", артисты закрутили роман на год, потом расстались и воссоединились уже в 2019 году на более серьёзных условиях: Орландо сделал Кэти предложение в вертолёте, а Кэти родила ему ребёнка.
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№ 3
ДаринаКароль   28.06.2025 - 17:55
Значит Перри родила Орланду ребёнка, а тот сделал предложение руки и сердца, но почему-то парочка так и не расписалась, хотят столько времени уже прошло с тех пор. да уж, такие вот отношения чудные. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   28.06.2025 - 15:40
Не они первые и не последние. Долгая помолвка логически ведет к расставанию. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   27.06.2025 - 17:06
я бы плевала на мнение всех фанатов и прочих людей, которые только критикуют. для каждого лба нужно вести себя особенно, чтобы вдруг не понравится. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Долгая помолвка: Кэти Перри и Орландо Блум расстались фотографии
Долгая помолвка: Кэти Перри и Орландо Блум расстались фотографии
Долгая помолвка: Кэти Перри и Орландо Блум расстались фотографии
Долгая помолвка: Кэти Перри и Орландо Блум расстались фотографии
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