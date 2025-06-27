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Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым

27 июня
2025 год

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27 июня 2025
Две недели назад Аня Чиповская с размахом отметила 38-летие, собрав гостей в московском баре Door 2310. А вчера актриса опубликовала в соцсетях памятные фотографии с вечеринки. В прошлом году отсутствие Дмитрия Ендальцева на дне рождении жены стало косвенным свидетельством расставания пары. Зато в этом году Ендальцев, будучи уже в статусе "бывшего", оказался в списке приглашённых в компании с Идой Галич, Марусей Фоминой, Кариной Андоленко, Григорием Верником и другими деятелями искусства и культуры.

Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым

Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым
фото: Дмитрий Ендальцев в ногах у именинницы

Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым
фото: Александр Лимин, Аня Чиповская и Василий Бриченко

Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым
фото: Ида Галич

Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым
фото: Александра Розовская, Аня Чиповская и Карина Андоленко

Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым
фото: Маруся Фомина и Аня Чиповская

Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым
фото: Аня Чиповская и Феликс Умаров

Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым
фото: Алла Сигалова и Софья Шидловская

Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым
фото: Григорий Верник
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№ 2
Мария_2191   27.06.2025 - 18:07
Странное конечно это всё, может они снова не "бывшие". читать далее>>
№ 1
Тульский парень   27.06.2025 - 17:02
Разводишься, но днюху празднуешь с бывшим мужем. Чуток странное явление, с пониманием к обоим. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым фотографии
Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым фотографии
Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым фотографии
Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым фотографии
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