Аня Чиповская отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Ендальцевым

Две недели назад Аня Чиповская
с размахом отметила 38-летие, собрав гостей в московском баре Door 2310. А вчера актриса опубликовала в соцсетях памятные фотографии с вечеринки. В прошлом году
отсутствие Дмитрия Ендальцева
на дне рождении жены стало косвенным свидетельством расставания пары. Зато в этом году Ендальцев, будучи уже в статусе "бывшего"
, оказался в списке приглашённых в компании с Идой Галич
, Марусей Фоминой
, Кариной Андоленко
, Григорием Верником
и другими деятелями искусства и культуры.
фото: Дмитрий Ендальцев в ногах у именинницы
фото: Александр Лимин, Аня Чиповская и Василий Бриченко
фото: Ида Галич
фото: Александра Розовская, Аня Чиповская и Карина Андоленко
фото: Маруся Фомина и Аня Чиповская
фото: Аня Чиповская и Феликс Умаров
фото: Алла Сигалова и Софья Шидловская фото: Григорий Верник
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