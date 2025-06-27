Дама в очках на велосипеде: Светлана Ходченкова показала, как отдыхает в Италии

42-летняя Светлана Ходченкова
не часто балует публику новыми фотографиями в соцсетях. Но во время путешествий аккаунт актрисы заметно оживает и пополняется новыми
причинами для нашей с вами зависти
публикациями. Вот и сейчас актриса устроила велотур
под палящим солнцем
по живописным уголкам Италии, не забывая сделать селфи на привале. Судя по всему, путешествует Светлана не одна — кто-то же фотографирует её на пьяццах на фоне палаццо. Но личность таинственного спутника остаётся для нас загадкой.
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