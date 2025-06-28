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«Живут своей отдельной израильской жизнью»: Максим Виторган рассказал о старших детях

28 июня
2025 год

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28 июня 2025
Максим Виторган стал одним из многочисленных "везунчиков", застрявших в Израиле из-за Первой ирано-израильской войны, которая длилась 12 дней. Актёр приехал в Израиль со спектаклем «Громкие», но 13 июня гастроли встали на паузу. Тогда Максим решил расслабиться и в перерывах между ракетными обстрелами получать удовольствие от общения со старшими детьми Полиной и Даниилом, которые постоянно проживают в Израиле.

«Живут своей отдельной израильской жизнью»: Максим Виторган рассказал о старших детях
фото: Даниил и Полина Виторган

«Я тут в Израиле уже больше двух недель. Не помню, бывал ли я здесь так долго когда-нибудь. По-моему, нет. Дети мои старшие уже живут какой-то совсем отдельной самостоятельной своей израильской жизнью: строят планы, работают работы, как-то очень красиво и уверенно говорят на иврите (даже, как выяснилось с врачами о диагнозах, рецептах и лечениях). Младший, с которым у нас традиция каждый день перед сном созваниваться, очень трогательно каждый раз спрашивает, видел ли я сегодня Полину или Даню, и просит их к телефону, если они рядом. Вчера зашли с дочерью в книжный магазин, а нам продавщица, узнав меня, вдруг, говорит: «А к нам ваш сын заходит - у него даже наша клубная карта есть!». Я, честно говоря, рот открыл от изумления. Написал об этом маме его - она от неожиданности перекрестилась. А сын этот - высокий красавец-атлет, бегает по утрам на спорт, работает, учится и живёт, как хочет, и очень это ценит. Немногословный мужик - иначе и не скажешь».

«Живут своей отдельной израильской жизнью»: Максим Виторган рассказал о старших детях
фото: Даниил на срочной службе в израильской армии

Также актёр описал сценку из жизни дочери, которая удивительно плавно вписалась в израильскую киноиндустрию и жизнь, дебютировав в прошлом году с одной из ведущих ролей в историческом сериале «Олень», посвящённом работе "отца современного иврита" Бен-Йегуды.

«Живут своей отдельной израильской жизнью»: Максим Виторган рассказал о старших детях
фото: Полина в сериале "А-Цви"

«А ещё моя дочь Полина вчера ругалась по телефону со своим прекрасным израильским бойфрендом. На иврите, естественно. И я слышу, они эмоционально так, смачно ругаются, а потом, вдруг, пауза и хохот. Выяснилось, что Полина в запале несколько раз перепутала фонетически похожие слова: «реагировать» и … «вытираться». И просила бойфренда вытираться по-человечески, потому что она бы на его месте так бы и вытиралась!»
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обсуждение >>
№ 17
Олег К1   30.06.2025 - 17:42
Актёр Виторган был мало известен публике до женитьбы на Собчак, работ в кино интересных не было. Сейчас стало много и часто появляться информации с кем встречается, где дети, кто дети, в какой-то другой... читать далее>>
№ 16
Ангелина Сумарокова   30.06.2025 - 16:01
... Да хоть почитаете о нормальных людях, живущих интересной, насыщенной жизнью... А здесь о ком писать? О Дюжеве, Долиной и Кадышевой на Алых парусах?! &#129315;&#129315;&#129315; читать далее>>
№ 15
Викк   30.06.2025 - 15:00
... Как не о ком? Скоро Пугачиха в замок вернётся и вся камарилья)) Работы непочатый край!) читать далее>>
№ 14
Стэфани   30.06.2025 - 14:26
Вот именно, пусть тоже валит в страну,которая «не нападает на соседей»Только кому «это» там нужно,да ещё со своим потомством. ... читать далее>>
№ 13
Стэфани   30.06.2025 - 14:22
Живут в Израиле-пусть о них пишут израильские сайты и сми.Нет,там они никуда не упали,их и знать не знают.Поэтому всё это выливается на нас.А зачем?Больше не о ком писать? читать далее>>
Всего сообщений: 16
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«Живут своей отдельной израильской жизнью»: Максим Виторган рассказал о старших детях фотографии
«Живут своей отдельной израильской жизнью»: Максим Виторган рассказал о старших детях фотографии
«Живут своей отдельной израильской жизнью»: Максим Виторган рассказал о старших детях фотографии
«Живут своей отдельной израильской жизнью»: Максим Виторган рассказал о старших детях фотографии
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