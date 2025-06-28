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Марион Котийяр и Гийом Кане расстались после 18 лет отношений

28 июня
2025 год

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28 июня 2025
Есть ощущение, что на одну свадьбу приходится минимум два развода. Пока Джефф Безос и Лорен Санчес раздражают коренных венецианцев (если таковые остались) своей свадьбой века, в которую был вбухан годовой бюджет Люксембурга, в других уголках планеты распадаются крепчайшие союзы. После слуха о расставании Кэти Перри и Орландо Блума (который поехал на свадьбу Безоса в гордом одиночестве) из Франции пришла новость о разводе 49-летней Марион Котийяр и 52-летнего Гийома Кане.

Марион Котийяр и Гийом Кане расстались после 18 лет отношений

Впрочем, за 18 лет совместной жизни Марион и Гийом так и не успели дойти до дворца бракосочетаний. Зато успели родить двоих детей — 14-летнего Марселя и 8-летнюю Луиз. И сняться в огромном количестве фильмов. Примечательно, что их первый совместный проект «Влюбись в меня, если осмелишься» вышел в 2003 году. Но встречаться актёры начали лишь в 2007. Спустя 10 лет, в 2017 году Гийом снял фильм «Вечно молодой» — абсурдную комедию о кризисе среднего возраста, профпригодности и проблемах в браке. Марион и Гийом сами исполнили главные роли в фильме, сыграв супружескую пару: актёра-неудачника, женатого на суперзвезде французского кино, которая использует накопившиеся статуэтки престижной премии "Сезар" в качестве ножек для стеклянного журнального столика.

Марион Котийяр и Гийом Кане расстались после 18 лет отношений
фото: Кадр из фильма "Вечно молодой"

О своём экологичном расставании («с уважением друг к другу» и т.д.) актёры уведомили публику через новостное французское агентство — во избежании спекуляций и вымыслов. Но никаких комментариев о причине расставания их представители давать не пожелали.

Марион Котийяр и Гийом Кане расстались после 18 лет отношений
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обсуждение >>
№ 5
Angelika77   29.06.2025 - 20:33
так тут даже разводится не нужно, хотя и прожили вместе 18 лет. Отношения не узаконены, вопрос теперь только один - как будут делить детей? Хотя если расстались "полюбовно", то думаю будет всё... читать далее>>
№ 4
Наруся27 (Самара)   29.06.2025 - 15:38
... Среди звезд достаточно частое явление. Порой кажется, что многие ради пиара это всё делают. Сходятся, расходятся или же торопятся создавать семью, непонятно. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   28.06.2025 - 20:39
Красивая французская пара, очень жаль. Оба нормальных актера с приятной внешностью. читать далее>>
№ 2
valerik61   28.06.2025 - 16:01
Женятся, расходятся, опять женятся... Кому это интересно? читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   28.06.2025 - 15:27
Давно посчитано. 65% браков распадается. Лишний раз подтверждает . читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Орландо БлумГийом КанеМарион КотийярКэти Перри
фильмы
Вечно молодойВлюбись в меня, если осмелишься

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Марион Котийяр и Гийом Кане расстались после 18 лет отношений фотографии
Марион Котийяр и Гийом Кане расстались после 18 лет отношений фотографии
Марион Котийяр и Гийом Кане расстались после 18 лет отношений фотографии
Марион Котийяр и Гийом Кане расстались после 18 лет отношений фотографии
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