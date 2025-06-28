Марион Котийяр и Гийом Кане расстались после 18 лет отношений

Есть ощущение, что на одну свадьбу приходится минимум два развода. Пока Джефф Безос и Лорен Санчес раздражают коренных венецианцев (если таковые остались) своей свадьбой века, в которую был вбухан годовой бюджет Люксембурга, в других уголках планеты распадаются крепчайшие союзы. После слуха о расставанииКэти Перри и Орландо Блума (который поехал на свадьбу Безоса в гордом одиночестве) из Франции пришла новость о разводе 49-летней Марион Котийяр и 52-летнего Гийома Кане.
Впрочем, за 18 лет совместной жизни Марион и Гийом так и не успели дойти до дворца бракосочетаний. Зато успели родить двоих детей — 14-летнего Марселя и 8-летнюю Луиз. И сняться в огромном количестве фильмов. Примечательно, что их первый совместный проект «Влюбись в меня, если осмелишься» вышел в 2003 году. Но встречаться актёры начали лишь в 2007. Спустя 10 лет, в 2017 году Гийом снял фильм «Вечно молодой» — абсурдную комедию о кризисе среднего возраста, профпригодности и проблемах в браке. Марион и Гийом сами исполнили главные роли в фильме, сыграв супружескую пару: актёра-неудачника, женатого на суперзвезде французского кино, которая использует накопившиеся статуэтки престижной премии "Сезар" в качестве ножек для стеклянного журнального столика.
фото: Кадр из фильма "Вечно молодой"
О своём экологичном расставании («с уважением друг к другу» и т.д.) актёры уведомили публику через новостное французское агентство — во избежании спекуляций и вымыслов. Но никаких комментариев о причине расставания их представители давать не пожелали.
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