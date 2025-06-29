Шарлиз Терон рассказала об обманщиках в приложении для знакомств

Личная жизнь 49-летней Шарлиз Терон
последние несколько лет ограничена материнскими обязанностями. Актриса неоднократно говорила в интервью, что решила сосредоточиться на воспитании дочерей и совершенно не чувствует себя одинокой
. Но дети, как известно, молниеносно растут, освобождая всё больше пространства и времени своим родителям. Возможно, поэтому Шарлиз вернулась к попыткам выстроить личную жизнь. Актриса воспользовалась приложением для знакомств и даже сходила на пару свиданий. Чтобы понять, что везде обман.
В вечернем шоу Энди Коэна
актриса призналась, что у неё есть профиль в приложении для знакомств со знаменитостями Raya. Который она даже не собиралась заводить — за неё это сделала подруга. Шарлиз попробовала им воспользоваться и довольно быстро заметила одну закономерность: все врут.
«У каждого мужчины есть фотка с фестиваля Burning Man, все поголовно гендиректора или креативные директора какой-то несуществующей компании. И все такие на фитнесе. А потом ты встречаешься с ними, а они — не те, за кого себя выдают. И я просто прямо говорю: «Зачем ты всё это понаписал?» Короче, нет, мне всё это не нравится, и я не использую это приложение»
, — резюмировала актриса.
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