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Шарлиз Терон рассказала об обманщиках в приложении для знакомств

29 июня
2025 год

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29 июня 2025
Личная жизнь 49-летней Шарлиз Терон последние несколько лет ограничена материнскими обязанностями. Актриса неоднократно говорила в интервью, что решила сосредоточиться на воспитании дочерей и совершенно не чувствует себя одинокой. Но дети, как известно, молниеносно растут, освобождая всё больше пространства и времени своим родителям. Возможно, поэтому Шарлиз вернулась к попыткам выстроить личную жизнь. Актриса воспользовалась приложением для знакомств и даже сходила на пару свиданий. Чтобы понять, что везде обман.

Шарлиз Терон рассказала об обманщиках в приложении для знакомств

В вечернем шоу Энди Коэна актриса призналась, что у неё есть профиль в приложении для знакомств со знаменитостями Raya. Который она даже не собиралась заводить — за неё это сделала подруга. Шарлиз попробовала им воспользоваться и довольно быстро заметила одну закономерность: все врут.

Шарлиз Терон рассказала об обманщиках в приложении для знакомств

«У каждого мужчины есть фотка с фестиваля Burning Man, все поголовно гендиректора или креативные директора какой-то несуществующей компании. И все такие на фитнесе. А потом ты встречаешься с ними, а они — не те, за кого себя выдают. И я просто прямо говорю: «Зачем ты всё это понаписал?» Короче, нет, мне всё это не нравится, и я не использую это приложение», — резюмировала актриса.
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№ 7
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 20:34
... А может она женщина-загадка и её вполне устроит самый обычный мужчина со средним доходом, главное чтобы человек был хороший, принимал её такой какая она есть. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   2.07.2025 - 17:07
... такие есть, но они не устроят её, она же не ищет себя любого мужика, есть требования. представьте какие у женщины-миллионера. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   1.07.2025 - 19:44
У нас есть приложение Бутылочка.( Kiss Me) в ней тоже все фотографии из штатов, из того же Burning Men. И все выдают себя не за тех парней, что на аве. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 18:57
Сайты знакомств я вообще считаю последним местом, где можно и нужно искать свою "половинку". Наивная Шарлиз, аж жалко её. читать далее>>
№ 3
valerik61   29.06.2025 - 22:33
Зачем ей сайты знакомств, природой и красотой не обижена, денег на свой век хватит. Помани любой согласится!)) читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Шарлиз Терон рассказала об обманщиках в приложении для знакомств фотографии
Шарлиз Терон рассказала об обманщиках в приложении для знакомств фотографии
Шарлиз Терон рассказала об обманщиках в приложении для знакомств фотографии
Шарлиз Терон рассказала об обманщиках в приложении для знакомств фотографии
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