«Это неполноценное состояние»: Юрий Быков об одиночестве и тех, кто бежит от серьёзных отношений

29 июня
2025 год

29 июня 2025
Режиссёр Юрий Быков претерпевает удивительную трансформацию из пессимиста-одиночки, фиксирующего системную несправедливость, в человека, не чурающегося простых радостей, надежды и традиционных ценностей. В новом интервью Лауре Джугелии 43-летний Быков, которого мы так любим за подробный и максимально честный самоанализ, рассказал о кардинальной переоценке взглядов, произошедшей с ним за последние 4 года.

Всё началось с того, что топливо из злости и фатализма, на котором Юрий жил и творил все эти годы, выдохлось, прогоркло и перестало работать: «Мне было всё время плохо. Я уверен, что всё делаю правильно, а мне плохо, плохо, плохо. Раньше я был глубоко убеждён в том, что это нормальное состояние честного человека — когда тебе плохо. Ну, все же г*вно и все умрут! Ты борешься с этой жизнью, тебе безусловно плохо каждую секунду, но это и есть честное состояние. И я в какой-то момент понял, что я выдохся. Что мне хочется хоть какого-то лучика света, улыбки. Простоты».

На фоне этой трансформации произошла переоценка взглядов на отношения с людьми, в том числе женского пола. Будучи человеком самодостаточным и резким, режиссёр до недавних пор считал, что сложности в отношениях попросту не надо преодолевать, от них надо скорее бежать. Вот ещё совсем недавно Юрий заявлял, что смирился с тем, что никогда не увидит внуков. Но потом , видимо, понял, что одиночество — это неприятно. И бежать надо от него.

«Я себя обманул, как Броневой в «Простых вещах»: «Я всю жизнь жил так, чтобы мне никто не был нужен. А теперь я сам никому не нужен». Вот чтоб так не случилось, в какой-то момент понимаешь, что надо всё-таки отношения строить, как бы тяжело не было».

«Я уверен, что отношения — это базовая потребность, как еда. Просто очень большое количество надстроек и травм создают иллюзию, что человек вдолгую может быть один. Я скажу неприятную и страшную для "отшельников" вещь: это самообман, болезненное состояние духа. Если мы берём за базу, что общение в любом случае нужно, тогда почему мы не думаем, что нужно глубокое общение: погружение, совместное развитие? Если человек этого не хочет, я не уверен, что это его выбор. Мне кажется, это побег от достаточно сложной для него вещи, которую он просто не умеет. Я точно знаю, что в одиночестве плохо. Это неполноценное состояние. Я сам через это прошёл. Все эти убеждённости, что можно быть автономным вдолгую — не работают. Я не говорю, что надо быть с кем попало. Но если ты ни с кем ничего не можешь построить, это не значит, что тебе в принципе никто не нужен. Это значит, что у тебя проблема с построением.

В моём случае (а таких случаев много), если у тебя нет модели позитивной с детства, если у тебя нет навыка, конечно, тебя начинает болтать так, что начинает казаться, что это просто не твоё. Но если у тебя уже 50 раз так было, значит, дело не в том, что все люди были не твои, а в том, что, может быть, ты просто не умеешь этого делать? А значит, ты начинаешь учиться. А это тяжело»».

Сейчас Юрий активно занимается решением этой проблемы, встречаясь с девушкой, которая занимается дизайном интерьеров: «Это борьба, но я впервые понимаю, что я не нахожусь в состоянии паники от того, что это сложно. Потому что раньше, когда возникало ощущение сложности, я уходил. Потом мне становилось скучно, и я возвращался. Ну такие качели. Так бывает. Об этом же даже в песнях поётся. Сейчас я понимаю, что моё ощущение необходимости сбежать — ложное. Это нежелание преодолеть что-то вместо того, чтобы сделать усилие. Я вообще считаю, что всё есть усилие. Я, к стыду своему, осознал это только недавно».

Мария_2191   3.07.2025 - 21:07
Такие серьёзные мысли, ему бы в психологи идти, ей Богу! читать далее>>
№ 8
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 15:18
... согласен во всем, что написали. так же думаю! читать далее>>
№ 7
Олеся2027   3.07.2025 - 07:34
Одиночество - ужасная штука и необязательно это именно любовные отношения должны быть. Человек одинок, когда нет друга, нет работы, нет семьи, у каждого свое одиночество может быть. Меня всегда пугала... читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 20:32
Многие сейчас прочитав интервью Быкова, увидят между строк себя. Правду говорит. Надо просто понять, хочешь ли остаться один или нет. читать далее>>
№ 5
Lemniskata   1.07.2025 - 14:39
... Да, так и есть. После неудачного брака и неудачных других отношений с мужчинами поняла, что лучше остаться одной. Так никто больше не сделает больно. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь
«Я смирился с тем, что не увижу своих внуков»: Юрий Быков об одиночестве, семье и страхах
персоны
Леонид БроневойЮрий БыковЛаура Джугелия
фильмы
Простые вещи

