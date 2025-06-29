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Кевин Спейси заявил, что не будет работать с теми, кто от него отвернулся

29 июня
2025 год

Лайфстайл >>
29 июня 2025
После нескольких лет забвения и затяжных судебных разбирательств оправданный судом Кевин Спейси потихоньку приходит в себя и возвращается к работе. Но терять голову от возможности заниматься любимым делом и отзываться на все подряд предложения актёр не готов. Потому что слишком хорошо помнит имена тех, кто поспешил от него отвернуться до решения суда.

Кевин Спейси заявил, что не будет работать с теми, кто от него отвернулся

Актёр стал гостем кинофестиваля IGSF в Римини, где во время интервью признался, что невзгоды последних лет заставили его «остановиться, сделать переоценку, научиться слушать и быть благодарным за работу».
«Я полон благодарности по отношению к тем коллегам, которые остались со мной, которые пожелали дождаться решения суда прежде, чем отвернуться от меня. К этим людям я испытываю доверие и сделаю всё, чтобы не предать этого доверия до конца моей жизни. Тех, кто поспешил осудить и обвинить меня, обращаясь со мной соответствующим образом — я прощаю. Но не ищу сотрудничества с ними».
Среди тех, кто активно поддерживал Спейси и агитировал за его возвращение из глубин Чёрного Списка были Шэрон Стоун, Брайан Кокс и Лиам Нисон.
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Кевин Спейси заявил, что не будет работать с теми, кто от него отвернулся фотографии
Кевин Спейси заявил, что не будет работать с теми, кто от него отвернулся фотографии
Кевин Спейси заявил, что не будет работать с теми, кто от него отвернулся фотографии
Кевин Спейси заявил, что не будет работать с теми, кто от него отвернулся фотографии
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