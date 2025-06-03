Ванесса Кирби впервые станет матерью

Предавать огласке изменения в личной жизни в сверкающем мире шоу-бизнеса всё ещё принято на красных дорожках, которые стойко выдерживают конкуренцию у соцсетей. Следуя этой традиции, 37-летняя Ванесса Кирби
обрадовала мир новостью о своей беременности, появившись в облегающем платье на презентации фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
в Мексике.
С 2022 года Ванесса встречается с бывшим игроком в Лакросс, 39-летним Полом Рабилем
. Полгода назад пара объявила о помолвке
, и теперь мы знаем, почему
. До встречи с Полом Ванесса 4 года встречалась с Каллумом Тёрнером
, который с 2024 года приобрёл популярность в качестве бойфренда Дуа Липы
.
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