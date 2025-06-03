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Ванесса Кирби впервые станет матерью

3 июня
2025 год

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3 июня 2025
Предавать огласке изменения в личной жизни в сверкающем мире шоу-бизнеса всё ещё принято на красных дорожках, которые стойко выдерживают конкуренцию у соцсетей. Следуя этой традиции, 37-летняя Ванесса Кирби обрадовала мир новостью о своей беременности, появившись в облегающем платье на презентации фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» в Мексике.

Ванесса Кирби впервые станет матерью

С 2022 года Ванесса встречается с бывшим игроком в Лакросс, 39-летним Полом Рабилем. Полгода назад пара объявила о помолвке, и теперь мы знаем, почему. До встречи с Полом Ванесса 4 года встречалась с Каллумом Тёрнером, который с 2024 года приобрёл популярность в качестве бойфренда Дуа Липы.

Ванесса Кирби впервые станет матерью
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№ 1
valerik61   3.06.2025 - 11:58
Беби-бум среди кинозвезд, причем на одном не останавливаются! Поздравляю!)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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