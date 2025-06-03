Хейли Стейнфилд тайно вышла замуж

28-летняя звезда хита американского проката «Грешники» Хейли Стейнфилд
вышла замуж за 29-летнего квотербека «Баффало Биллс» Джоша Аллена
. Свадьба прошла в Калифорнии в кругу близких и друзей, но благодаря папарацци стала
, как и всё тайное, явной.
Хейли и Джош начали встречаться два года назад, и лишь спустя год официально подтвердили отношения в соцсетях. Уже в ноябре 2024 Аллен сделал Хейли предложение, преклонив колено на фоне моря и арки из роз. До встречи с Джошем Хейли встречалась с коллегой Кэмероном Смоллером
.
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