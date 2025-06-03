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Хейли Стейнфилд тайно вышла замуж

3 июня
2025 год

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3 июня 2025
28-летняя звезда хита американского проката «Грешники» Хейли Стейнфилд вышла замуж за 29-летнего квотербека «Баффало Биллс» Джоша Аллена. Свадьба прошла в Калифорнии в кругу близких и друзей, но благодаря папарацци стала, как и всё тайное, явной.

Хейли Стейнфилд тайно вышла замуж

Хейли и Джош начали встречаться два года назад, и лишь спустя год официально подтвердили отношения в соцсетях. Уже в ноябре 2024 Аллен сделал Хейли предложение, преклонив колено на фоне моря и арки из роз. До встречи с Джошем Хейли встречалась с коллегой Кэмероном Смоллером.

Хейли Стейнфилд тайно вышла замуж
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№ 1
ДаринаКароль   3.06.2025 - 20:43
А мне на первой фотке показалось, что Хейли даже в положении уже, а оно просто рубашка скорее всего так падает. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Хейли Стейнфилд тайно вышла замуж фотографии
Хейли Стейнфилд тайно вышла замуж фотографии
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