«Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи

В новом большом интервью Лауре Джугелии
Народный артист России и лауреат Государственной премии Николай Цискаридзе
объяснил, почему так и не решился на создание семьи. Воспитанный матерью-одиночкой Николай вынужден был резко повзрослеть и взять на себя ответственность за больную мать, которая слегла с инсультом, когда ему было 16 лет. В 20 лет Николай похоронил мать и остался один. И хотя Николай утверждает, что не считает этот опыт травмирующим
, он навсегда определил его отношение к семье.
«30 лет у меня нет родни вообще. Я большую часть жизни живу без родни. Я могу быть очень сильным эгоистом. Ответственность вызвала во мне такое отторжение, что я не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что я так устал за эти 4 года, пока болела мама. Там умирало много моих близких. Я больше не хочу ни за что отвечать дома, мне и так хватает ответственности [на работе]. Ребёнок, собака, жена — это колоссальная ответственность»
.
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