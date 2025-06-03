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«Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи

3 июня
2025 год

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3 июня 2025
В новом большом интервью Лауре Джугелии Народный артист России и лауреат Государственной премии Николай Цискаридзе объяснил, почему так и не решился на создание семьи. Воспитанный матерью-одиночкой Николай вынужден был резко повзрослеть и взять на себя ответственность за больную мать, которая слегла с инсультом, когда ему было 16 лет. В 20 лет Николай похоронил мать и остался один. И хотя Николай утверждает, что не считает этот опыт травмирующим, он навсегда определил его отношение к семье.

«Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи

«30 лет у меня нет родни вообще. Я большую часть жизни живу без родни. Я могу быть очень сильным эгоистом. Ответственность вызвала во мне такое отторжение, что я не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что я так устал за эти 4 года, пока болела мама. Там умирало много моих близких. Я больше не хочу ни за что отвечать дома, мне и так хватает ответственности [на работе]. Ребёнок, собака, жена — это колоссальная ответственность».

«Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи

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№ 2
Villanelle   3.06.2025 - 20:14
Me, myself and I….. Все время про себя, о себе любимом….. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:01
Личное дело Цикаридзе создавать семью или нет. Как и любого другого человека. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи фотографии
«Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи фотографии
«Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи фотографии
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