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Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова

3 июня
2025 год

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3 июня 2025
2 мая в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма Федора Кудрявцева «Ровесник» — первого российского мокьюментари с использованием deepfake о стартапе 90-х. По сюжету 20-летний Гриша узнает, что его настоящий отец пропал до его рождения, перед этим основав первый российский интернет-стартап. Тогда Гриша решает побольше узнать об отце: он встречается с героями старых семейных видео, найденных у бабушки в квартире, и записывает с ними интервью. А параллельно он грустит, веселится, влюбляется, тусуется и работает. И все это фиксирует на камеру. Представить фильм гостям вышли актеры Анна Михалкова, Даниил Спиваковский, Артем Шевченко и Вадим Громыко.

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Анна Михалкова

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Даниил Спиваковский

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Артем Шевченко

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Вадим Громыко

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Юрий Вершинин

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Федор Кудрявцев

А среди гостей были Мария Шумакова, Марк Богатырев, Алена Михайлова, Макар Хлебников, Арам Вардеванян и многие другие.

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Мария Шумакова

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Алена Михайлова

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Марк Богатырев

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Макар Хлебников

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Анна Халилулина и Арам Вардеванян

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Роман Евдокимов

Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова
фото: Ангелина Поплавская

Фильм «Ровесник» выходит в прокат 12 июня.

«Ровесник»
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обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   3.06.2025 - 20:42
Михалкова на постере вообще на себя не похожа - лет так 20 скинули ей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова фотографии
Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова фотографии
Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова фотографии
Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова фотографии
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