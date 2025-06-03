Архивное мышление: Алена Михайлова, Марк Богатырев и Мария Шумакова

2 мая в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма Федора Кудрявцева«Ровесник» — первого российского мокьюментари с использованием deepfake о стартапе 90-х. По сюжету 20-летний Гриша узнает, что его настоящий отец пропал до его рождения, перед этим основав первый российский интернет-стартап. Тогда Гриша решает побольше узнать об отце: он встречается с героями старых семейных видео, найденных у бабушки в квартире, и записывает с ними интервью. А параллельно он грустит, веселится, влюбляется, тусуется и работает. И все это фиксирует на камеру. Представить фильм гостям вышли актеры Анна Михалкова, Даниил Спиваковский, Артем Шевченко и Вадим Громыко.
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