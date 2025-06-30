Кино-Театр.Ру
«Я так благодарен вселенной»: Александр Петров поздравил жену Викторию с 25-летием

30 июня
2025 год

Лайфстайл >>
30 июня 2025
На днях жена Александра Петрова отпраздновала 25-летие. По этому случаю актер посвятил Виктории в социальных сетях трогательный пост и опубликовал совместные фотографии.

«Викуля, моя любовь, с днём рождения! Самая красивая (каждый день восхищаюсь, ещё больше влюбляюсь, каждый раз смотрю на тебя и понимаю — огоотвалбашкикакаятыкрасивая), самая умная (переиграть тебя в «4 в ряд» невозможно, зато очень понятно кто будет с Федей делать домашку), самая искренняя, самая добрая, самая крутая мама (как же повезло Фёдору и какими влюбленными глазами он уже на тебя смотрит), самая лучшая, самая смелая, самая родная, самая настоящая! Ты - потрясающая! Я так благодарен Вселенной, что мы тогда чудесным образом встретились и наши жизни изменились, слившись в одно сплошное волшебство, заботу, доброту, бережность и любовь! Я так благодарен тебе, Викуля! Я тебя очень люблю и хочу только одного - чтобы ты всегда была счастлива! Я во всём и всегда за тебя, моя Богиня, моя любимая жена! Моя семья! С днём рождения, моя главная победа, моя Виктория! Моя суперженщина!» — поздравил супругу Петров.

№ 16
Мария_2191   3.07.2025 - 20:49
Виктория - красотка, так что Петрова можно понять. Надеюсь что с годами его любовь не угаснет. читать далее>>
№ 15
пума (владикавказ)   3.07.2025 - 19:20
... Да на него самого смотреть не так чтобы очень. Мне всегда хочется его или побрить, или помыть, или причесать.... или всё вместе. читать далее>>
№ 14
Иван Беляев (Москва)   2.07.2025 - 22:22
Южная девушка - рано скукожится читать далее>>
№ 13
Тульский парень   2.07.2025 - 17:06
Как долго музыка будет играть у этой пары. читать далее>>
№ 12
nord   2.07.2025 - 16:53
То Прилучные надоели,теперь Петровы. читать далее>>
Всего сообщений: 16
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен