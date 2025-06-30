«Я так благодарен вселенной»: Александр Петров поздравил жену Викторию с 25-летием

На днях жена Александра Петрова
отпраздновала 25-летие. По этому случаю актер посвятил Виктории в социальных сетях трогательный пост и опубликовал совместные фотографии.
«Викуля, моя любовь, с днём рождения! Самая красивая (каждый день восхищаюсь, ещё больше влюбляюсь, каждый раз смотрю на тебя и понимаю — огоотвалбашкикакаятыкрасивая), самая умная (переиграть тебя в «4 в ряд» невозможно, зато очень понятно кто будет с Федей делать домашку), самая искренняя, самая добрая, самая крутая мама (как же повезло Фёдору и какими влюбленными глазами он уже на тебя смотрит), самая лучшая, самая смелая, самая родная, самая настоящая! Ты - потрясающая! Я так благодарен Вселенной, что мы тогда чудесным образом встретились и наши жизни изменились, слившись в одно сплошное волшебство, заботу, доброту, бережность и любовь! Я так благодарен тебе, Викуля! Я тебя очень люблю и хочу только одного - чтобы ты всегда была счастлива! Я во всём и всегда за тебя, моя Богиня, моя любимая жена! Моя семья! С днём рождения, моя главная победа, моя Виктория! Моя суперженщина!»
— поздравил супругу Петров.
