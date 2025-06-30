«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

Ольга Сутулова
активно ведет соцсети, однако семейными фотографиями делится редко: вместе с супругом Евгением Стычкиным
она старается не афишировать личную жизнь. На днях актриса сделала исключение и опубликовала снимки с сыновьями — 3-летним Михаилом и 2-летним Яковом. Вместе с мальчишками Ольга оказалась в селе Атабаево на съемках.
«Пока эйфория от Татарстана не прошла, сдаю явки. Значит представьте себе холмы и луга. А между ними сливаются Волга и Кама. И стоит там село Атабаево. Мы там кино снимали. А жили мы в гостях у мужиков , у которых загородный клуб. Нормальные люди сюда на рыбалку приезжают. Судаков и щук десятками килограмм вытаскивают.
Все лето бы так провела. Но я тут снимаюсь. Поэтому нам с детьми достается иногда рыба на ужин. И истории хозяев. И блесны детям на игрушки. Дети бегут вечером встречать всех и смотреть улов. А еще нам реки показали -там в самом широком месте 42 километра. И я там купалась. Короче — сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам в Атабаево учиться рыбачить. Но можно просто на лугу над рекой лежать и на небо и реку смотреть. Они тут каждую минуту разные»
, — поделилась впечатлениями Ольга.
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