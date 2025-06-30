Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Освобождение»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

30 июня
2025 год

Лайфстайл >>
30 июня 2025
Ольга Сутулова активно ведет соцсети, однако семейными фотографиями делится редко: вместе с супругом Евгением Стычкиным она старается не афишировать личную жизнь. На днях актриса сделала исключение и опубликовала снимки с сыновьями — 3-летним Михаилом и 2-летним Яковом. Вместе с мальчишками Ольга оказалась в селе Атабаево на съемках.

«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

«Пока эйфория от Татарстана не прошла, сдаю явки. Значит представьте себе холмы и луга. А между ними сливаются Волга и Кама. И стоит там село Атабаево. Мы там кино снимали. А жили мы в гостях у мужиков , у которых загородный клуб. Нормальные люди сюда на рыбалку приезжают. Судаков и щук десятками килограмм вытаскивают.

«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

Все лето бы так провела. Но я тут снимаюсь. Поэтому нам с детьми достается иногда рыба на ужин. И истории хозяев. И блесны детям на игрушки. Дети бегут вечером встречать всех и смотреть улов. А еще нам реки показали -там в самом широком месте 42 километра. И я там купалась. Короче — сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам в Атабаево учиться рыбачить. Но можно просто на лугу над рекой лежать и на небо и реку смотреть. Они тут каждую минуту разные», — поделилась впечатлениями Ольга.

«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина

«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Евгений СтычкинОльга Сутулова

фотографии >>
«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина фотографии
«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина фотографии
«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина фотографии
«Сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам»: Ольга Сутулова показала редкие фото с сыновьями от Евгения Стычкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Освобождение»

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Елизавета Карнаух
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Марина Хазова
Брайан Блум
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Ваина Джоканте
Леонардо Сбаралья
Леонард Уайтинг
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Горячая штучка
триллер, эротика
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?