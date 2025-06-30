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Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова

30 июня
2025 год

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30 июня 2025
С 24 по 27 июня на сцене театра а39 прошли премьерные показы нового комедийного спектакля Олега Глушкова «Вишнёвый сон». В новой постановке режиссер представляет собственное прочтение известной пьесы Антона Чехова «Вишневый сад» — сатиры над устоявшимися ценностями и идеалами в обществе, которая и в наши дни сохраняет свою актуальность. Отпраздновать премьеру спектакля собрались Стася Милославская, Саша Бортич, Лев Зулькарнаев, Анна Пересильд, Александр Паль, Евгения Громова и многие другие.

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Саша Бортич и Элизабет Дамскер

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Стася Милославская и Дэниел Барнс

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Александр Алябьев, режиссёр-постановщик, и Лев Зулькарнаев

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Анна Пересильд

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Александр Паль и Руслан Братов

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Александра Киселёва (справа)

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Александра Ревенко (слева)

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Денис Власенко

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Евгения Громова

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Марина Васильева

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Мария Андреева

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Муся Тотибадзе

Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова
фото: Наталья Кудряшова

Следующие показы спектакля «Вишнёвый сон» пройдут 6,7,8,10 августа.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   30.06.2025 - 21:21
Их друг от друга не воротит. В одних фильмах снимаются, а потом еще идут на одни премьеры. С ума сойти. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова фотографии
Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова фотографии
Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова фотографии
Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова фотографии
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