Новое прочтение: Саша Бортич, Александр Паль и Евгения Громова

С 24 по 27 июня на сцене театра а39
прошли премьерные показы нового комедийного спектакля Олега Глушкова
«Вишнёвый сон». В новой постановке режиссер представляет собственное прочтение известной пьесы Антона Чехова «Вишневый сад» — сатиры над устоявшимися ценностями и идеалами в обществе, которая и в наши дни сохраняет свою актуальность. Отпраздновать премьеру спектакля собрались Стася Милославская
, Саша Бортич
, Лев Зулькарнаев
, Анна Пересильд
, Александр Паль
, Евгения Громова
и многие другие.
фото: Саша Бортич и Элизабет Дамскер
фото: Стася Милославская и Дэниел Барнс
фото: Александр Алябьев, режиссёр-постановщик, и Лев Зулькарнаев
фото: Анна Пересильд
фото: Александр Паль и Руслан Братов
фото: Александра Киселёва (справа)
фото: Александра Ревенко (слева)
фото: Денис Власенко
фото: Евгения Громова
фото: Марина Васильева
фото: Мария Андреева
фото: Муся Тотибадзе
Следующие показы спектакля «Вишнёвый сон» пройдут 6,7,8,10 августа. фото: Наталья Кудряшова
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