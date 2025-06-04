Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением

Знаменитый умилительный зверинец
77-летнего Арнольда Шварценеггера
, состоящий из миниатюрной лошади Виски, свиньи Шелли и ослицы Лулу и нескольких собак является ни чем иным, как средством борьбы с кризисом. Об этом в эфире подкаста Роба Лоу рассказал
сын актёра, 31-летний Патрик Шварценеггер
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В ответ на замечание Лоу о том, как заразительна эта любовь Арни к животным, Патрик не смог сдержаться: «Он полностью принял этот новый виток жизни, но просто…Это какой-то «Доктор Айболит и Кризис Среднего Возраста». Но эта счастливая и спокойная сторона жизни. И это очень забавно»
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«Все животные окружают Арнольда. У него есть определённая еда, например, домашние овсяные печенья, которые полезны для лошадей. У него есть специальный корм для собак. У него есть суп, который любит свинья. Это прям как в кино. Но это реальность»
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