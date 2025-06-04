Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением

4 июня
2025 год

Лайфстайл >>
4 июня 2025
Знаменитый умилительный зверинец 77-летнего Арнольда Шварценеггера, состоящий из миниатюрной лошади Виски, свиньи Шелли и ослицы Лулу и нескольких собак является ни чем иным, как средством борьбы с кризисом. Об этом в эфире подкаста Роба Лоу рассказал сын актёра, 31-летний Патрик Шварценеггер.

Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением

В ответ на замечание Лоу о том, как заразительна эта любовь Арни к животным, Патрик не смог сдержаться: «Он полностью принял этот новый виток жизни, но просто…Это какой-то «Доктор Айболит и Кризис Среднего Возраста». Но эта счастливая и спокойная сторона жизни. И это очень забавно».

Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением

«Все животные окружают Арнольда. У него есть определённая еда, например, домашние овсяные печенья, которые полезны для лошадей. У него есть специальный корм для собак. У него есть суп, который любит свинья. Это прям как в кино. Но это реальность».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Арнольд Шварценеггер сидит на карантине в компании осла, пони и собаки
персоны
Роб ЛоуАрнольд ШварценеггерПатрик Шварценеггер

фотографии >>
Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением фотографии
Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением фотографии
Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением фотографии
Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram