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Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли

4 июня
2025 год

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4 июня 2025
Сегодня Анджелина Джоли празднует (хотя, может и не празднует) 50-летний юбилей, и Кино-Театр.Ру никак не мог обойти это событие стороной. Пятый десяток лет жизни актриса потратила на бракоразводную тяжбу с Брэдом Питтом, раздел имущества, воспитание детей, гуманитарную деятельность, создание ателье-мастерской и как будто полностью утратила интерес к кино (за 10 лет у актрисы было всего 8 ролей, 2 из которых — озвучка мультфильмов). За это время мы выучили имена всех её детей, забыли её героинь и даже поверили в то, что она готовиться сделать карьеру в политике. С помощью скромных платьев и постной мины спецпосланника ООН по делам беженцев ей почти удалось вытравить из коллективной памяти образ бунтарки и похитительницы чужих мужей соблазнительницы, покоривший миллионы сердец. Вспоминаем, за что же мы все когда-то её полюбили.

Панк с татуировками

Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли
фото: Кадр из фильма «Прерванная жизнь»

Вероятно, самая близкая к реальности роль Джоли — пациентка психиатрической клиники в «Прерванной жизни». Бунтарское детство и юность актрисы настолько отличается от постного образа спецпосланника ООН по делам беженцев, что как-то не верится в то, что она перепробовала весь ассортимент запрещённых веществ, заводила в качестве питомцев рептилий и насекомых и увлекалась резьбой по собственной коже, позже скрыв шрамы татуировками.

Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли
фото: Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон

Помните, как Меган Фокс и её бывший будущий жених Колсон Бейкер испили крови друг друга во время помолвки? Ну так вот Анджелина и её второй муж Билли Боб Торнтон были первыми. Именно Джоли предложила Билли обменяться медальонами с кровью в знак их вечной любви. Да и в целом, если верить воспоминаниями Билли, брак с Джоли был «сумасшедшим временем», впрочем, в детали актёр не вдавался.

Страстный коллекционер

Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли
фото: Анджелина Джоли

Сложно не заметить страсть Анджелины к коллекционированию, глядя на её обширное семейство, наполовину состоящее из приёмных детей из разных неблагополучных уголков планеты. Но мало кто знает, что Джоли с детства коллекционировала холодное оружие. Попав с мамой на ярмарку реконструкторов эпохи Возрождения, маленькая Анджелина была заворожена красотой старомодных клинков. И обзавелась своими первыми кинжалами в 11-летнем возрасте. Впрочем, ходят слухи, что Джоли избавилась от своей коллекцией, когда нашла хобби всей своей жизни — помощь беженцам и жителям бедных регионов.

Мамина дочка

Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли
фото: Анджелина Джоли с мамой

Отношения с родителями и их проблемы вообще многое определили в жизни Джоли. Ей хоть и удалось с годами унять бунт против самой себя и перестать заниматься саморазрушением, но недоверие к окружающим, обида на отца и канцерофобия никуда не делись. Отец Анджелины, актёр Джон Войт, постоянно изменял её матери и ушёл из семьи, когда дочери был год, оставив жену с двумя детьми без алиментов.

Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли
фото: Анджелина Джоли с отцом

И хотя Войт не прекращал общение с детьми и даже поспособствовал актёрской карьере дочери, обида на отца была такой сильной, что Джоли отказалась от его фамилии. Спустя десятилетия точно так же поступила её дочь Шайло, отказавшись от фамилии Брэда Питта. Попытка восстановить отношения с Войтом закончилась тем, что он начал делиться с прессой своим мнением о том, какая из его дочери выросла мать. Актриса резонно расценила это как предательство и отрезала все каналы связи с отцом.

Канцерофоб

Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли
фото: Анджелина Джоли

Все женщины по линии матери Джоли заболевали раком. У бабушки и у мамы актрисы был раз яичников. У тётки Джоли был рак груди. И когда в 2007 году мать актрисы умерла, Джоли решила проверить, не унаследовала ли она предрасположенность к онкологическим заболеваниям. И правда, оказалось, что франко-канадские предки по материнской линии наградили её мутацией генов BRCA1 и BRCA2. Испугавшись, что её дети переживут то же, что она, лишившись матери слишком рано, актриса решилась на крайние меры, сделав операцию по удалению молочных желёз, яичников и фаллопиевых труб. Но страх никуда не делся. Рак же может выскочить где угодно, и всё не удалишь. Поэтому Джоли старается избегать сильного стресса. И по слухам, актриса, которая вот уже который год не может поделить с Брэдом Питтом винодельню Chateau Miraval, испугалась, что вся эта негативная энергия спровоцирует у неё какие-нибудь хвори, включая рак. Звучало бы дико, если бы речь не шла о человеке, который в профилактических целях вырезал себе половину детородных органов.

Увлечённый авиатор

Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли
фото: Анджелина Джоли

С детства увлечённая авиацией, в 2004 году Джоли получила лицензию пилота и с тех пор владела несколькими самолётами, включая Cirrus SR22 и Beechcraft Bonanza. Она также имеет права на управление вертолётом.
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Колсон БейкерДжон ВойтАнджелина ДжолиБрэд ПиттБилли Боб ТорнтонМеган Фокс
фильмы
Прерванная жизнь

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Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли фотографии
Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли фотографии
Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли фотографии
Панк, пилот и коллекционер: За что мы любим Анджелину Джоли фотографии
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